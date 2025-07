Sénégal : Ce qui va changer au Magal de Touba

Touba - Sénégal

Le Magal de Touba ne cesse de renforcer son rayonnement spirituel et organisationnel avec son inscription récente au patrimoine immatériel national. Ce classement, salué par le Khalife général des mourides, constitue une reconnaissance de la profondeur religieuse et de l’ancrage populaire de ce rassemblement annuel, prévu pour le 12 août prochain. En prélude à l’édition à venir, certaines mesures ont été annoncées, avec pour objectif d’améliorer l’encadrement et de préserver l’esprit du pèlerinage.

Des mesures de protection renforcées pour les enfants

L’une des annonces majeures concerne l’interdiction formelle de la conduite de charrettes par les mineurs. Serigne Bassirou Abdoul Khadre Mbacké, s’exprimant au nom du Khalife, a demandé à ce que les enfants de moins de 18 ans ne soient plus autorisés à diriger ces calèches souvent utilisées dans les déplacements intra-urbains à Touba. Cette directive, qui sera confiée à la vigilance de la commune de Touba Mosquée ainsi qu’aux forces de sécurité, vise à prévenir les accidents fréquents observés lors des grands rassemblements.

L’appel du porte-parole est clair : la mesure doit être appliquée avant même le début du Magal. C’est une orientation ferme qui vient répondre aux préoccupations récurrentes sur la sécurité des jeunes, dans un contexte où l’afflux massif de fidèles provoque une densification extrême de la circulation dans la ville sainte.

Une campagne de nettoyage dès le premier jour de safar

Touba, qui accueille chaque année plusieurs millions de pèlerins — plus de 5,8 millions lors de la dernière édition — s’apprête à lancer un grand set setal dès le premier jour du mois lunaire de Safar. L’objectif est de préparer le cadre de vie à l’accueil des visiteurs en mettant l’accent sur l’assainissement, la propreté des artères, la gestion des déchets et l’organisation des circuits de passage.

Cette campagne ne se limite pas à une action symbolique. Elle mobilise des milliers de volontaires, renforce la logistique des collectivités et soutient l’effort spirituel par un environnement plus sain. C’est aussi une manière de rappeler que la propreté, dans la tradition mouride, est un acte de foi et de discipline communautaire.

Une exposition inédite à la résidence Cheikhoul Khadim

Parmi les nouveautés de cette année, la résidence Cheikhoul Khadim deviendra le théâtre d’une exposition qui mettra en lumière l’héritage de Cheikh Ahmadou Bamba et l’histoire du Mouridisme. Cette initiative entend offrir aux pèlerins une expérience immersive, en leur permettant de découvrir des documents rares, des objets d’époque et des témoignages sur la vie et l’œuvre du fondateur de la confrérie.

L’exposition, organisée dans un lieu hautement symbolique, est conçue comme un prolongement pédagogique du Magal. Elle cherche à renforcer la compréhension de l’événement au-delà de la ferveur, en favorisant la transmission des valeurs, des enseignements et des repères spirituels aux jeunes générations.

Le Magal de Touba, ancré dans la mémoire collective sénégalaise, évolue désormais avec des instruments d’organisation de plus en plus structurés. Les décisions annoncées traduisent une volonté de concilier l’ampleur du pèlerinage avec une exigence nouvelle en matière de sécurité, de gestion urbaine et de valorisation du patrimoine religieux.