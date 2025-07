Sénégal : Défait, Bombardier présente ses objectifs de retraite sportive

À 48 ans, Serigne Ousmane Dia, plus connu sous le nom de Bombardier, tourne une page monumentale de l’histoire de la lutte sénégalaise. Fort de 32 combats dont 19 victoires, il a porté deux fois la couronne de roi des arènes, imposant son style massif et son calme de roc sur des générations entières de lutteurs. Ce colosse originaire de Mbour n’a pas seulement été un combattant, il a incarné une ère. Mais hier, à l’Arène nationale, le gong a résonné une dernière fois pour celui que beaucoup considèrent comme une légende vivante.

Une défaite symbolique face à un héritier des temps modernes

Ce n’est ni face à Yékini, ni contre Tyson, mais face à Jackson Jr, un nom encore neuf sur les lèvres du grand public, que Bombardier a concédé sa treizième défaite. Pour certains, c’est le symbole d’un passage de témoin. Jackson Jr, représentant d’une génération affûtée, rapide et résolument tournée vers le spectacle, s’est offert un nom en s’imposant face à l’un des derniers monuments de la lutte avec frappe. Le choc a été court, mais lourd de signification : le vétéran a tenu bon, puis s’est incliné. Pas dans la honte, mais dans le réalisme.

L’issue de ce combat n’a laissé aucune place à l’ambiguïté : Bombardier a annoncé que c’était son dernier face-à-face dans l’arène sénégalaise. Pourtant, l’homme au palmarès impressionnant n’entend pas disparaître des radars sportifs. Il se tourne désormais vers le MMA, une discipline qu’il a déjà explorée et dans laquelle il compte s’impliquer davantage. Ce changement d’orientation n’est pas une fuite, mais une transition pensée : « J’arrête ma carrière à partir d’aujourd’hui. Je vais accompagner les lutteurs mbourois et me concentrer sur le MMA », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il reste ouvert à des responsabilités dans la gestion de la lutte sénégalaise.

Une reconversion tournée vers l’accompagnement et l’influence

Cette nouvelle étape s’annonce plus discrète mais non moins stratégique. Plutôt que de s’effacer, Bombardier ambitionne d’être un mentor et un relais pour les jeunes talents. Il évoque même un futur possible au Comité National de Gestion de la lutte (CNG), comme pour traduire sa volonté de passer de la scène à la coulisse, de l’arène au pilotage. « Je pense pouvoir apporter quelque chose et pourquoi pas être un jour membre du CNG », a-t-il suggéré, évoquant avec calme cette prochaine phase de sa vie sportive.

Son engagement pour les lutteurs de Mbour, sa ville natale, marque aussi une fidélité à ses racines. Là où tout a commencé pour lui, il veut maintenant servir de guide. À travers son expérience, il pourrait offrir aux jeunes lutteurs non seulement des clés techniques, mais aussi une vision long terme de leur parcours, chose souvent négligée dans les trajectoires abruptes des arènes.

De la force brute à la stratégie de long terme

Avec la retraite de Bombardier, c’est une certaine conception de la lutte sénégalaise qui s’éteint : celle de la puissance avant tout, du duel frontal, du respect silencieux. Il représentait une époque où les combats étaient autant des rituels que des spectacles. Sa carrière, longue de trois décennies, aura été marquée par une rare constance dans un milieu souvent impitoyable.

Sa reconversion vers le MMA, sport plus globalisé et codifié, n’est pas anodine. Elle reflète aussi l’évolution des lutteurs sénégalais qui, pour survivre dans un paysage sportif en mutation, doivent se réinventer. Ce tournant pourrait inspirer d’autres champions à diversifier leur parcours et à envisager des carrières moins dépendantes du calendrier irrégulier de la lutte traditionnelle.

En quittant l’arène, Bombardier laisse derrière lui bien plus que des combats mémorables. Il lègue un style, une stature, et désormais, une vision. La fin de son parcours ne marque pas une disparition, mais l’ouverture d’un nouveau chapitre, dans lequel il continuera de faire sentir sa présence – autrement, mais avec la même intensité.