Sénégal : Deux bateaux pour dynamiser l’île de la maison des esclaves

La Ligne maritime Dakar-Gorée (LMDG) s’apprête à vivre une transformation majeure avec l’acquisition de deux navires hybrides et la modernisation de son quai principal. L’annonce a été faite par l’Agence nationale des affaires maritimes (ANAM), maître d’ouvrage de ce projet estimé à 25,5 milliards de FCFA. Il s’agit de construire deux bateaux de 350 places chacun, propulsés par des moteurs combinant énergie électrique et gasoil, et de réaménager un quai de 110 mètres pour renforcer la sécurité et améliorer l’accueil des passagers.

Le financement est en grande partie assuré par un prêt accordé par l’Eximbank de Corée du Sud, dans le cadre d’une coopération bilatérale en matière de mobilité durable. Les travaux techniques ont déjà été lancés, et la livraison des équipements est prévue au plus tard le 30 décembre 2027. Ces nouveaux navires offriront un confort supérieur, avec des espaces pour passagers VIP, des équipements sanitaires modernes, des fauteuils en cuir et des dispositifs de chargement pour marchandises.

Publicité

Une hausse attendue du tourisme vers Gorée

Avec ce nouveau dispositif, les perspectives de fréquentation de l’île historique de Gorée sont revues à la hausse. Classée patrimoine mondial par l’UNESCO, l’île attire déjà environ 500 000 visiteurs par an, selon les estimations officielles. L’amélioration des conditions d’accès pourrait faire grimper ce chiffre de 25 %, soit 125 000 visiteurs supplémentaires chaque année.

À raison d’une dépense moyenne de 94 200 FCFA par touriste, cette croissance de fréquentation permettrait de générer près de 11,8 milliards de FCFA de recettes touristiques additionnelles. Ces ressources bénéficieraient non seulement aux structures publiques, mais aussi à l’économie locale de l’île : restauration, artisanat, hébergement, transport de bagages, guides touristiques.

Une opportunité de développement local durable

Ce projet dépasse la simple mise à niveau d’une infrastructure. Il vient renforcer la vocation historique, culturelle et économique de Gorée, en favorisant un tourisme mieux encadré et plus fluide. L’arrivée des navires hybrides réduit également la pression environnementale sur les eaux côtières, tout en garantissant une régularité renforcée de la desserte, facteur clé pour la population insulaire et les activités économiques.

La LMDG devra désormais assurer une exploitation efficace, en coordination avec les collectivités locales et les acteurs privés implantés sur l’île. L’enjeu est clair : transformer ce chantier maritime en levier durable de croissance pour une destination emblématique du Sénégal, tout en garantissant la préservation de son équilibre patrimonial.