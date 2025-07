Sénégal : Diomaye Faye plaide pour une alliance agricole à Bissau

Bassirou Diomaye Faye (DR)

Depuis son accession au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye imprime une nouvelle cadence aux relations extérieures du Sénégal, marquant un net renforcement des liens avec les pays de la sous-région ouest-africaine. En seize mois, ses déplacements et ses prises de position ont souvent été centrés sur la coopération pragmatique, en particulier dans les domaines économique, éducatif et agricole.

Ce vendredi, le chef de l’État sénégalais s’est illustré à Bissau, où il a été reçu en invité d’honneur de la XVᵉ Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP), à l’invitation de son homologue Umaro Sissoco Embaló. Une présence symbolique, mais surtout stratégique, dans un espace linguistique et diplomatique historiquement hors de l’orbite sénégalaise.

Souveraineté alimentaire et coopération sud-sud

Dans son intervention, Diomaye Faye a mis en avant l’agriculture comme levier d’intégration régionale. Il a défendu une vision d’avenir fondée sur la mobilisation collective pour une transformation durable des systèmes agricoles, appelant à des alliances concrètes autour de l’innovation, du soutien aux petits exploitants, et de la valorisation des terres arables.

Le président a insisté sur la nécessité de structurer les marchés et les chaînes de valeur agricoles pour renforcer la résilience alimentaire de la région. Pour lui, le Sénégal est prêt à partager son expérience et ses ambitions, notamment à travers sa Vision 2050, dans laquelle l’agriculture constitue un pilier stratégique du développement économique et social.

Cette déclaration s’inscrit dans une volonté de faire de la coopération Sud-Sud un moteur de solution face aux défis structurels que connaissent les pays africains, particulièrement dans un contexte de changements climatiques et d’instabilités géopolitiques croissantes.

Culture, commerce, éducation : des ponts à construire

Au-delà de l’agriculture, le président sénégalais a réitéré son attachement à développer des partenariats élargis avec les États membres de la CPLP. Il a cité les secteurs de la culture, de l’éducation, du commerce et de l’agriculture comme autant de terrains propices à une collaboration mutuellement bénéfique. Cette orientation marque une ouverture assumée vers des blocs régionaux voisins, tout en consolidant la place du Sénégal comme acteur influent en Afrique de l’Ouest et au-delà.

En élargissant les canaux de dialogue et en misant sur une diplomatie fonctionnelle, Diomaye Faye continue de faire du positionnement international du Sénégal un prolongement logique de ses priorités nationales. La participation du chef de l’État à ce sommet lusophone pourrait ouvrir la voie à de nouvelles alliances économiques et éducatives, consolidant la dynamique multilatérale engagée depuis le début de son mandat.