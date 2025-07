Sénégal : Farafina, une plateforme numérique pour surveiller les élections africaines

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 75

Fruit d’un travail de longue haleine conduit par l’organisation AfricTivistes, Farafina.tech se présente désormais comme un guichet unique numérique consacré à la transparence électorale en Afrique. Lancée après plus de douze mois de collecte et d’analyse, la plateforme regroupe une base de plus de 6 000 données électorales issues des 54 pays du continent, incluant les cadres juridiques, les résultats des scrutins passés, les calendriers électoraux actualisés, ainsi que les différents acteurs de l’observation électorale.

Selon son fondateur, cette réalisation s’est appuyée sur une équipe de 15 spécialistes, mobilisée autour de six mois de crowdsourcing et d’exploitation méthodique de données ouvertes (OSINT). L’objectif : bâtir un espace d’information structuré, libre d’accès, qui permette de comparer les systèmes politiques africains et d’éclairer le citoyen.

Publicité

Des élections scrutées et documentées

Farafina ne se limite pas à l’agrégation de données techniques. La plateforme documente également 120 processus électoraux déjà observés, en s’appuyant sur un réseau de 250 organisations partenaires. Ces archives, enrichies de plus de 1 500 documents de référence, tels que rapports d’observation, textes juridiques et décisions officielles, constituent une mine d’informations aussi bien pour les journalistes que pour les chercheurs, les acteurs politiques et les électeurs eux-mêmes.

La richesse des contenus permet de mieux comprendre les écarts de pratiques entre pays, d’identifier les dynamiques de réformes ou au contraire les reculs démocratiques. Elle offre aussi un terrain fertile pour les innovations en matière de civic tech, en lien avec d’autres projets portés par AfricTivistes, notamment le Fonds africain de la civic tech électorale lancé en parallèle dans 14 pays.

Un outil citoyen au service de l’intégrité

L’ambition de Farafina est claire : rétablir la confiance dans les processus électoraux, à travers la mise à disposition d’informations fiables et vérifiables. En concentrant les données éparses jusque-là réservées à des institutions spécialisées, la plateforme entend réduire l’asymétrie d’information entre citoyens et institutions électorales. Elle permet à tout utilisateur de suivre l’évolution du cadre électoral, de détecter des anomalies dans la mise en œuvre des scrutins, ou encore d’anticiper des périodes à risque.

À une époque où la manipulation de l’opinion via de fausses données électorales devient un enjeu politique, la transparence par la donnée devient une forme de résistance. Farafina se veut donc un rempart numérique pour ceux qui veulent comprendre, comparer, et surtout, participer.