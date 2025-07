Sénégal : Film pro LGBTQ+, le rappel à l’ordre à l’ambassade des Pays-Bas

Photo: © Getty

Le gouvernement sénégalais a vivement réagi à un projet culturel porté par l’ambassade des Pays-Bas et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme. Il s’agit de la projection du film MIWA (Nous Sommes Là), prévue à Dakar, suivie d’un débat autour des questions touchant les femmes LBTQI et les hommes trans en Afrique de l’Ouest. L’événement devait se tenir ce jeudi 11 juillet 2025, dans les locaux du bureau régional du Haut-Commissariat, avec la participation virtuelle de représentants d’organisations partenaires telles que EGIDES et PI7, toutes deux actives dans la défense des droits des minorités sexuelles sur le continent.

L’annonce a suscité une levée de boucliers au sein de la classe politique nationale, et notamment du député Guy Marius Sagna. Dans une publication largement partagée, il a dénoncé ce qu’il qualifie de tentative d’imposition culturelle contraire aux fondements de la société sénégalaise, tout en appelant à l’interdiction pure et simple de la rencontre. Dans son message, le parlementaire affirme avoir alerté les autorités pour qu’elles interviennent sans délai afin de faire respecter les valeurs du pays. Ce plaidoyer a trouvé un écho au sein du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, qui a publié un communiqué de mise au point adressé aux acteurs diplomatiques et internationaux.

Des lignes rouges que l’État refuse de voir franchir

Pour les autorités sénégalaises, les ambassades et institutions étrangères présentes sur le territoire doivent impérativement respecter les lois locales, mais aussi les principes éthiques reconnus par la République. Le ministère précise que le Sénégal ne tolère aucune forme de diffusion, directe ou indirecte, visant à promouvoir les courants LGBTQ+, rappelant que cette position ne relève ni de l’émotion ni d’une réaction ponctuelle, mais d’une constance politique assumée au plus haut niveau.

Au-delà du film lui-même, c’est l’intention de créer un espace d’échange public sur la thématique LGBTQ+ qui a été jugée incompatible avec la ligne officielle. L’État, tout en évitant de s’en prendre frontalement aux partenaires concernés, a réitéré sa position sans équivoque. Ce positionnement, déjà exprimé dans plusieurs forums diplomatiques et instances internationales, entend dissuader toute initiative perçue comme une intrusion idéologique ou un contournement de la souveraineté culturelle.

Une tension entre diplomatie culturelle et souveraineté nationale

L’incident soulève une nouvelle fois la question des frontières entre la liberté d’expression culturelle des chancelleries étrangères et les lignes doctrinales portées par les pays hôtes. Dans le cas du Sénégal, cette frontière est clairement tracée : les pratiques qui entrent en contradiction avec la législation et les normes sociales dominantes sont vues comme des provocations, même lorsqu’elles s’enrobent de visées éducatives ou artistiques.

À travers cette affaire, c’est le rôle de la diplomatie occidentale sur le sol africain qui est interrogé. Certaines ambassades revendiquent une mission universelle des droits humains, tandis que d’autres États, comme le Sénégal, rappellent leur souveraineté et la légitimité de leur cadre légal. Le film MIWA ne sera peut-être pas projeté, mais son annonce aura cristallisé, une fois de plus, le choc entre deux systèmes de valeurs que ni les murs des ambassades ni les écrans de projection ne suffisent à concilier.