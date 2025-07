Sénégal : Gana Guèye, un cadre des Lions toujours décisif à 35 ans

Photo Unsplash

Né en septembre 1989 à Dakar, Idrissa Gana Guèye continue d’écrire son histoire au plus haut niveau. À 35 ans, le milieu de terrain sénégalais vient de prolonger son aventure avec Everton jusqu’en juin 2026, avec une option pour une saison supplémentaire. Une décision logique au regard de ses performances éclatantes lors de la saison écoulée, où il a non seulement rappelé son talent défensif, mais aussi affiché une constance rare dans l’élite européenne. International capé à plus de 110 reprises avec les Lions de la Téranga, vainqueur de la CAN 2021 et pilier lors des campagnes de Coupe du monde 2018 et 2022, Gana n’a rien perdu de sa combativité.

Un impact chiffré et stratégique dans le collectif des Toffees

La saison 2024-25 a permis à Gana de se réinventer comme le métronome du système de David Moyes. Aligné à 40 reprises toutes compétitions confondues, il a été un artisan clé de la solidité défensive d’Everton, qui n’a concédé que 31 buts sur les 34 derniers matchs de championnat. Ce chiffre impressionnant s’explique en partie par la science du placement et la lecture du jeu du milieu sénégalais, qui a terminé leader des cinq grands championnats européens au nombre de tacles réussis.

Publicité

Avec 4 buts et 3 passes décisives, il a également montré qu’il pouvait se projeter, brisant parfois les lignes par ses courses et ses prises d’initiative. L’entraîneur du club a tenu à saluer son influence dans le vestiaire, notamment dans le cadre de la transition vers le nouveau stade et l’intégration progressive des jeunes recrues.

L’héritage d’un guerrier discret

Déjà couronné Joueur de l’année et Player’s Player à Everton lors de la saison 2018-19, Gana Guèye fait partie de ces joueurs dont la discrétion masque l’importance. Peu loquace face aux projecteurs, il laisse ses performances parler pour lui. Son humilité, couplée à une rigueur professionnelle sans faille, en fait un modèle pour toute une génération de footballeurs sénégalais.

Alors que certains de ses contemporains songent à raccrocher les crampons, lui poursuit avec le même engagement, prêt à transmettre son expérience et continuer à lutter, tacle après tacle, au cœur des batailles anglaises. La prolongation de son contrat est aussi celle d’un état d’esprit : celui de la résilience, de la fidélité et d’une passion intacte pour le jeu.