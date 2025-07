Sénégal : Génération Foot sacré champion de la Coupe du Sénégal

Photo d'illustration

Le stade Léopold Sédar Senghor a retrouvé ce dimanche soir des couleurs de fête pour une finale marquée par la tension sportive et la solennité institutionnelle. Placée sous le parrainage du Président de la République, la cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre Ousmane Sonko, accueilli avec enthousiasme par un public nombreux. Dans les tribunes comme sur la pelouse, l’événement a été à la hauteur de son prestige. Et sur le terrain, Génération Foot a écrit une nouvelle page de son histoire en décrochant une troisième Coupe du Sénégal, après ses sacres de 2015 et 2018.

Un début tranchant, une défense hermétique

Le duel face au Jaraaf, club emblématique du football sénégalais, n’a laissé place à aucun round d’observation. À peine un quart d’heure de jeu avait-il suffi pour voir Abdoulaye Ba exploiter une erreur défensive et envoyer le cuir au fond des filets d’une frappe limpide. Ce but, venu contre le cours du jeu, a changé le ton de la rencontre. Les « Vert et Blanc », dominateurs dans la circulation de balle, ont pourtant peiné à trouver des brèches dans une défense grenat bien regroupée, articulée autour d’un Justin Mendy solide à la relance comme à la récupération.

Malgré les assauts répétés, le gardien Idrisse Ndiaye s’est dressé en rempart, éteignant les dernières tentatives de révolte. Ni les combinaisons de Rémi Bocandé, ni les percées de Saër Gaye n’ont permis de forcer l’égalisation, même après une ultime action annulée pour position illicite. Le Jaraaf aura tenté, mais la muraille adverse n’a jamais cédé.

Un milieu combatif et des transitions rapides

Ce sont les ajustements tactiques opérés à la pause qui ont confirmé l’ascendant de Génération Foot. Sous les directives de Boubacar Gadiaga, les académiciens ont verrouillé le milieu de terrain, imposant un rythme plus vertical. Mouhamed Dieng, très actif dans la transition, s’est illustré à la 56e minute avec une incursion dangereuse, stoppée de justesse par un retour défensif décisif.

Les entrées tardives côté Jaraaf, notamment celle de Souleymane Oualy, ont dynamisé les offensives, mais sans réels bénéfices au tableau d’affichage. Les onze minutes de temps additionnel ont semblé interminables pour les Grenats, mais leur discipline et leur rigueur ont résisté jusqu’au coup de sifflet final.

Une consécration dans un décor symbolique

Ce sacre a une saveur particulière pour le club de Déni Biram Ndao. Revenir à Léopold Sédar Senghor, sept ans après la fermeture du stade, pour y décrocher un trophée majeur, donne à cette victoire une portée émotionnelle forte. Le retour sur ce terrain historique, combiné à la présence d’autorités étatiques de premier plan, a amplifié l’impact de la cérémonie.

Avec ce troisième titre en poche, Génération Foot confirme sa stature parmi les grandes institutions du football sénégalais. L’équipe démontre qu’elle ne se contente plus de former, mais aussi de performer. La soirée du 21 juillet 2025 restera ainsi comme celle où l’académie a rappelé, une fois encore, qu’elle peut viser les sommets.