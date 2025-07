Sénégal : Jackson sur les traces de Sadio Mané à la Coupe du Monde des Clubs

Photo Unsplash

En décembre 2019, Sadio Mané avait inscrit son nom dans les livres d’histoire en devenant le premier Sénégalais à remporter la Coupe du Monde des Clubs avec Liverpool. Titulaire indiscutable à l’époque, il avait largement contribué à la conquête du titre par les Reds, qui s’étaient imposés face à Flamengo après prolongation. Cinq ans plus tard, Nicolas Jackson est à son tour aux portes de cet exploit. L’attaquant de Chelsea, désormais seul représentant sénégalais encore en course, disputera la finale du tournoi avec les Blues, qualifiés après leur victoire en demi-finale contre Fluminense (2-0) à New York.

Suspendu lors des quarts de finale, Jackson a fait son retour sur le terrain au MetLife Stadium, entrant en jeu à la 60e minute pour remplacer Joao Pedro, auteur d’un doublé. Si sa contribution s’est limitée à trente minutes, sa présence reste symbolique et pourrait s’avérer décisive lors de l’ultime rencontre. En cas de victoire, il deviendrait le deuxième joueur sénégalais à soulever ce trophée, dans une édition historique qui voit pour la première fois 32 équipes s’affronter dans un format élargi.

Un parcours contrasté pour les autres Lions

Deux autres internationaux sénégalais avaient démarré cette édition américaine avec des ambitions similaires, mais leur parcours s’est arrêté plus tôt. Kalidou Koulibaly, défenseur central d’Al Hilal, avait brillé en phase de groupes, notamment en tenant tête au Real Madrid lors d’un match nul 1-1. Il avait ensuite marqué en huitièmes de finale, contribuant à la qualification de son équipe pour les quarts. Mais face à Fluminense, les Saoudiens ont fini par céder (1-2), mettant un terme à leur parcours et aux espoirs de Koulibaly.

Amadou Seydou Niang, jeune défenseur d’Al Ain, a lui aussi quitté la compétition plus tôt, sans avoir eu l’occasion de s’illustrer sur les grandes scènes du tournoi. Le contraste est fort entre ces éliminations et la trajectoire ascendante de Nicolas Jackson, aujourd’hui seul porteur du flambeau national dans cette compétition mondiale.

Une finale à enjeu historique

Chelsea attend désormais son adversaire pour la finale, qui opposera le Real Madrid au Paris Saint-Germain dans la seconde demi-finale. Quelle que soit l’issue de ce duel européen, la finale promet un choc de haut niveau. Pour Jackson, l’enjeu dépasse le simple palmarès : il s’agit d’une opportunité rare d’entrer dans la courte liste des Sénégalais qui ont marqué l’histoire des grandes compétitions internationales de clubs.

Ce match pourrait également relancer sa dynamique individuelle, alors qu’il revient de suspension et que sa place de titulaire est de plus en plus disputée au sein d’un effectif très concurrentiel. Un but ou une passe décisive en finale changerait non seulement la physionomie de la rencontre, mais pourrait aussi peser lourd dans la suite de sa carrière avec les Blues.

À quelques jours du dénouement, le Sénégal retient donc son souffle. En attendant un nouveau sacre, peut-être aussi retentissant que celui de Mané en 2019, Nicolas Jackson a déjà franchi un cap : celui de porter, seul, les espoirs d’un pays à l’échelle mondiale.