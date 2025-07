Sénégal : Justice saisie suite à la mort d’un jeune interpellé

Photo DR

À Rosso, localité nichée dans le nord du Sénégal, la nouvelle s’est propagée aussi vite que le choc qu’elle a provoqué : Talla Ketia est mort après plusieurs jours de souffrance, dans un silence aussi pesant que les circonstances floues de son arrestation. Le jeune homme, bien connu des habitants, laisse derrière lui une communauté partagée entre tristesse, colère et incompréhension. Là où certains parlent d’un malheureux accident, d’autres, plus nombreux, exigent des réponses et pointent une possible responsabilité des forces de l’ordre dans la dégradation de son état de santé.

Aucun communiqué officiel n’a encore été publié par les autorités locales. Le parquet de Saint-Louis a été saisi, une autopsie est en cours, mais les délais de réaction nourrissent déjà les soupçons d’une gestion opaque de cette affaire. Pour les habitants, l’attente devient une épreuve de plus, où chaque heure qui passe sans éclaircissement amplifie la défiance envers les institutions.

Le silence des autorités, une douleur supplémentaire

Ce n’est pas tant la mort de Talla Ketia qui soulève l’indignation, mais ce que certains considèrent comme un silence organisé autour de ce drame. L’activiste Gas Salvador, suivi pour ses reportages de terrain, a exprimé sans détour son inquiétude. Pour lui, cette affaire symbolise un problème plus profond : une certaine facilité à classer des vies comme négligeables dès lors qu’elles sont prises dans l’engrenage d’une procédure policière. À travers ses chroniques, il dénonce un abandon institutionnel qui semble s’être installé comme une norme dans les régions les plus éloignées de la capitale.

Ce sentiment d’abandon ne date pas d’hier. Dans des villes comme Rosso, loin des caméras et du tumulte de Dakar, les histoires de traitements abusifs, de gardes à vue prolongées ou de blessures mal prises en charge circulent entre familles, sans jamais franchir le seuil d’un commissariat ou d’un tribunal. Ce sont des récits en sourdine, que seul un événement tragique comme celui-ci parvient à faire émerger sur la scène nationale. La mort de Talla Ketia pourrait devenir ce point de bascule, si tant est que la lumière soit faite sur ce qu’il a subi.

Vers quelle justice pour les morts silencieuses ?

Au-delà de la douleur immédiate, une question reste suspendue : que fera la justice de cette affaire ? Le parquet de Saint-Louis dispose désormais d’une occasion claire de montrer que le traitement réservé aux citoyens ne doit pas varier selon le lieu ou le statut. Car une société se juge aussi à la manière dont elle traite ses morts. Si aucune vérité ne vient encadrer cette disparition, Rosso rejoindra la longue liste des localités où les tragédies humaines finissent dans l’oubli ou le non-dit.

L’issue de ce dossier dépendra autant de la rigueur de l’enquête que de la volonté politique d’aller jusqu’au bout. En attendant, Rosso pleure Talla Ketia, et espère qu’enfin, un nom, un visage, un cri, suffiront à éveiller les consciences.