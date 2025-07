Sénégal : La date du Magal de Touba fixée

Touba - Sénégal

Chaque année, Touba devient le point de convergence de millions de fidèles venus honorer la mémoire de Cheikh Ahmadou Bamba, figure centrale de l’islam sénégalais et fondateur du mouridisme. L’annonce officielle de la date du Grand Magal, événement religieux et social d’envergure, marque ainsi le début d’une mobilisation exceptionnelle à l’échelle nationale. Pour cette édition 2025, la commission religieuse mouride a fixé la célébration au 13 août, correspondant au 18 Safar 1447 dans le calendrier hégirien.

Un événement spirituel aux retombées nationales

Le Grand Magal ne se résume pas à une commémoration religieuse. Il constitue également un moment de forte activité économique, culturelle et logistique. La ville sainte de Touba, en quelques jours, accueille un afflux de pèlerins qui rivalise avec les plus grands rassemblements du continent. Cette affluence massive, estimée à cinq millions de personnes, nécessite une organisation rigoureuse, mobilisant des ressources publiques et privées considérables. Des milliards de francs CFA sont engagés dans les domaines de la sécurité, de la santé, de l’assainissement, du transport et de l’alimentation, avec la participation active de l’État, des collectivités, des associations mourides et des particuliers.

Cette concentration humaine, parfois comparée au Hajj en termes d’intensité spirituelle et de ferveur populaire, témoigne de la centralité du mouridisme dans la vie sociale sénégalaise. Le Magal est aussi un moment de démonstration de solidarité intergénérationnelle, de mécénat et d’engagement communautaire, avec des daara, des foyers religieux et des chefs de famille qui se préparent des mois à l’avance.

Vers une édition 2025 sous haute vigilance

Le Magal est toujours célébré le 18e jour du mois lunaire de Safar, date qui marque symboliquement le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba vers le Gabon, ordonné par l’administration coloniale en 1895. Contrairement à d’autres célébrations religieuses nationales, sa date n’est pas fixée par le calendrier grégorien, mais par l’observation du croissant lunaire, conformément à la tradition islamique.

À l’approche du 13 août, les préparatifs s’accélèrent dans toutes les régions du pays. Les convois de pèlerins, les programmes de sensibilisation et les installations temporaires commencent à se déployer. Les autorités sanitaires renforcent leurs dispositifs de prévention, notamment en lien avec la surveillance des épidémies saisonnières, tandis que les services d’ordre prévoient des mesures de fluidification du trafic et de sécurisation des axes routiers.

L’édition 2025 du Magal sera aussi marquée par la présence attendue de plusieurs délégations étrangères, de personnalités religieuses et d’observateurs internationaux venus découvrir l’organisation d’un événement d’une telle ampleur. Pour Touba, le défi est clair : accueillir dignement les fidèles tout en maintenant les exigences d’ordre, de santé et de spiritualité.