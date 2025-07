Sénégal : Le campusen rouvre pour les bacheliers de 2025

Alors que les résultats du baccalauréat 2025 viennent tout juste de tomber, une nouvelle étape attend les candidats admis : celle de l’orientation vers l’enseignement supérieur. À partir du 28 juillet 2025, les nouveaux bacheliers sénégalais pourront officiellement entamer leurs démarches sur la plateforme Campusen, le portail numérique national de gestion des admissions post-bac.

Une plateforme au cœur de l’organisation universitaire

Créée et supervisée par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Campusen est le point d’entrée unique pour intégrer les universités publiques et les Instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP) du pays. Sa gestion technique est assurée par le Système Intégré de Gouvernance de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (SIGESR), qui en garantit la centralisation, la transparence et l’uniformisation. Ce dispositif numérique est devenu, au fil des années, un rouage essentiel de l’accès à l’enseignement supérieur, en permettant aux autorités de mieux coordonner les flux d’étudiants et de renforcer l’équité dans l’attribution des places disponibles.

La procédure commence par la création d’un compte personnel, à l’aide des données issues du baccalauréat (numéro de table, date de naissance, etc.), avant de formuler jusqu’à 18 vœux pour les universités et autant pour les ISEP. Ces choix doivent ensuite être classés par ordre de préférence, avec une validation définitive qui engage le candidat de manière irréversible.

Une adhésion massive avant même l’ouverture officielle

Bien que la plateforme ouvre officiellement ses portes aux bacheliers de 2025 le 28 juillet, une grande partie d’entre eux a déjà commencé à interagir avec le système en amont. Selon les chiffres communiqués par le ministère, 76 % des élèves concernés avaient déjà confirmé leurs choix d’orientation au 16 juin, démontrant une appropriation anticipée du processus. Ce taux élevé traduit une familiarisation croissante des familles avec le dispositif, souvent dès la classe de Terminale. Cette dynamique permet également aux équipes pédagogiques de mieux anticiper les besoins en encadrement, en infrastructures et en allocations budgétaires.

Le site dédié à cette campagne est accessible à l’adresse d’orientation du même site, où toutes les informations sont centralisées. La Direction générale de l’Enseignement supérieur invite les bacheliers à s’y rendre dès l’ouverture officielle pour entamer leurs démarches d’inscription.

Une architecture pensée pour fluidifier les parcours

L’existence d’un portail unique pour l’ensemble du territoire permet d’éviter les doublons, les inscriptions multiples et les déséquilibres entre les établissements. Au-delà de la simple admission, Campusen joue un rôle stratégique dans la rationalisation du système universitaire, notamment en matière de planification académique. Grâce aux données collectées, les autorités peuvent mieux répartir les ressources humaines et matérielles, tout en favorisant l’émergence de pôles universitaires équilibrés.

La plateforme n’inclut cependant pas les établissements à concours ou à modalités d’admission spécifiques, qui conservent des procédures autonomes. Les candidats sont donc invités à bien distinguer les parcours concernés pour éviter toute confusion.

Ce redémarrage de Campusen marque un moment clé pour toute une génération de nouveaux étudiants. Entre espoirs individuels et enjeux collectifs, cette étape oriente non seulement des parcours éducatifs, mais aussi, à long terme, les contours de la main-d’œuvre sénégalaise de demain.