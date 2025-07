Sénégal : Le cloud du chinois Alibaba pour les JOJ de Dakar

Photo : Alizila

À mesure que Dakar 2026 approche, les contours technologiques des Jeux Olympiques de la Jeunesse commencent à se préciser. L’un des tournants majeurs de cette préparation a été franchi à Hangzhou, au siège du géant chinois Alibaba, où a été officialisée une alliance stratégique autour des solutions numériques. L’accord, fruit de longues négociations, a été signé par Selina Yuan, présidente d’Alibaba Cloud International, et Ibrahima Wade, coordonnateur du COJOJ Dakar 2026. Mais derrière la poignée de main se cache un processus diplomatique et technique dense, accéléré récemment par une visite clé du Premier ministre sénégalais en Chine. Cette mission a permis de débloquer certains points sensibles restés en suspens depuis des années.

Une architecture numérique portée par trois piliers

L’accord n’a pas été conclu dans l’ombre : il s’agit d’un partenariat tripartite inédit, rendu possible grâce au soutien actif du Comité International Olympique selon l’APS. Les départements Technologie, Marketing, Finances et Juridique du CIO ont tous mis la main à la pâte pour faciliter la convergence entre le COJOJ et Alibaba. Ce n’est pas simplement un contrat de services cloud, mais un maillage de compétences et d’infrastructures numériques qui doit assurer le bon déroulement des Jeux. Un événement de cette ampleur, dans un contexte africain, impose des garanties solides de fluidité, de cybersécurité et de stockage en temps réel.

Imaginez une cathédrale numérique construite pour gérer des millions de données d’athlètes, de spectateurs, de médias et de partenaires, tout cela en simultané. C’est exactement le défi qu’Alibaba Cloud devra relever. Ce partenariat permet ainsi à Dakar 2026 de se doter des mêmes standards technologiques que les grandes villes hôtes des jeux précédents.

Des années de négociation et une volonté politique décisive

Si l’accord a pu voir le jour, c’est aussi grâce à une série d’échanges diplomatiques et techniques souvent discrets. Les discussions avec Alibaba remontent à plusieurs années, mais c’est la récente visite du chef du gouvernement sénégalais qui a changé la donne. En débloquant les derniers verrous, elle a permis aux négociateurs de finaliser un partenariat que beaucoup attendaient sans trop y croire. Cette implication politique au plus haut niveau montre que les JOJ ne sont pas uniquement une question sportive, mais aussi un projet de souveraineté technologique et de projection internationale.

Le choix d’un acteur comme Alibaba n’est pas anodin. C’est une reconnaissance que l’infrastructure numérique est aujourd’hui aussi stratégique que les stades ou les routes. En nouant un tel partenariat, le Sénégal envoie un signal fort sur sa volonté de garantir un événement à la hauteur des exigences modernes, en s’appuyant sur une puissance technologique capable de fournir des solutions à l’échelle planétaire.

Une logistique du futur pour un événement historique

Dakar 2026 a déjà une place à part dans l’histoire olympique : ce sera la première édition des Jeux Olympiques organisés sur le continent africain. Cette singularité implique non seulement une pression logistique sans précédent, mais aussi une attente symbolique. Tout faux pas serait scruté à l’international. Dans ce contexte, la mise en place d’un écosystème numérique robuste devient un enjeu central, presque existentiel pour l’image du pays.

L’accord avec Alibaba marque une étape charnière dans cette construction. Il dessine un futur où chaque seconde de compétition pourra être suivie, stockée, analysée, diffusée en temps réel, dans un environnement sécurisé. Au-delà du sport, ce partenariat projette le Sénégal dans une ère où l’organisation d’un événement mondial passe autant par la fibre optique que par la piste d’athlétisme.

Ce choix technologique, longtemps attendu, pourrait faire des JOJ de Dakar 2026 un modèle pour d’autres capitales africaines. Reste maintenant à transformer cette promesse en réalité, ligne de code après ligne de code.