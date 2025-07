Sénégal : Le marabout chroniqueur accusé de viol sur mineure

entrée reubeuss

Figure controversée des réseaux sociaux et des plateaux web, Mame Cheikh Fall, plus connu sous le pseudonyme « Borom Mizane », se retrouve au cœur d’un scandale d’une extrême gravité. Le marabout, adepte des vidéos virales sur TikTok et intervenant régulier dans les débats politiques en ligne, a été placé en garde à vue puis déféré devant le parquet de Dakar ce vendredi pour des faits de détournement de mineure, de viol et de grossesse non consentie.

Une double image qui s’effondre

Jusqu’à récemment, Borom Mizane cultivait une image hybride, mêlant spiritualité populaire et prises de position tranchées sur les affaires publiques du pays. Son nom circulait dans les cercles digitaux comme celui d’un « faiseur de miracles », un personnage à mi-chemin entre marabout médiatique et conseiller mystique. Pourtant, derrière les apparitions vidéo se cachait, selon les autorités, un tout autre visage.

Le marabout est accusé d’avoir abusé de sa position d’influence sur la famille d’une patiente, en s’en prenant à la fille mineure de cette dernière. L’affaire aurait éclaté après que l’oncle de la jeune fille ait saisi le commissariat de Dieuppeul, dénonçant des actes qu’il qualifie d’inacceptables et de prémédités. L’enquête, conduite sous l’autorité du commissaire Thioub, a débouché sur une mise en cause directe de l’intéressé.

Une version contestée mais un aveu de paternité

Face aux enquêteurs, l’accusé a reconnu avoir entretenu une relation sexuelle avec la victime, qu’il dit consentie. Il admet également être le père de l’enfant à naître. Cette ligne de défense, si elle constitue un élément central de sa version des faits, ne saurait effacer la qualification pénale dès lors que la victime est une mineure. La question du consentement devient alors juridiquement caduque, ce qui pourrait alourdir la gravité des charges retenues.

Le dossier pourrait être renforcé par des constats établis au cours de l’enquête. Des éléments liés aux pratiques occultes ou à une possible manipulation psychologique sont également évoqués, sans être confirmés officiellement. C’est précisément ce mélange entre autorité spirituelle et fragilité des victimes supposées qui trouble l’opinion publique dans ce type d’affaire.

Son sort désormais entre les mains de la justice, l’affaire pourrait marquer un tournant dans la régulation des discours spirituels en ligne, notamment lorsqu’ils mêlent pouvoir d’influence, charlatanisme présumé et exploitation des plus vulnérables.