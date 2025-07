Sénégal : Le Président Diomaye renforce les partenariats stratégiques avec Washington

La Maison blanche, Washington D.C. - Alex Edelman - AFP

En déplacement aux États-Unis les 9 et 10 juillet 2025 pour une visite de travail, le Président Bassirou Diomaye Faye n’a pas ménagé ses efforts pour installer durablement le Sénégal dans l’agenda économique de Washington. Ce séjour, bien plus que symbolique, a permis d’établir plusieurs passerelles concrètes avec des acteurs économiques de premier plan, dans un contexte où le pays cherche à consolider sa souveraineté économique et attirer des capitaux structurants.

L’un des temps forts de cette visite a été la rencontre avec les représentants du géant aéronautique Boeing. L’échange, conduit aux côtés de Michael Schnabel, a permis d’évoquer non seulement le renouvellement de la flotte d’Air Sénégal, mais également des pistes de collaboration autour de la formation locale et de la création d’emplois qualifiés dans le secteur aérien. L’objectif affiché est le suivant : faire de l’aviation civile sénégalaise un levier de développement économique et un moteur d’insertion professionnelle pour les jeunes.

Cette logique de transformation structurelle s’est poursuivie lors des discussions engagées avec le Millennium Challenge Corporation (MCC), institution américaine impliquée dans le financement de projets à fort impact. Le Président Diomaye a insisté sur l’importance de l’alignement entre les investissements étrangers et les priorités nationales, afin que les projets soutenus répondent aux véritables besoins des populations.

Des réformes mises en avant pour séduire les investisseurs

L’autre volet majeur du séjour présidentiel s’est déroulé dans les locaux de la Chambre de Commerce des États-Unis. Devant une trentaine de décideurs issus d’entreprises majeures, Bassirou Diomaye Faye a exposé les réformes en cours pour améliorer l’environnement des affaires au Sénégal. Parmi les axes prioritaires évoqués : la rationalisation fiscale, la simplification administrative, la stabilité juridique, mais aussi la lutte contre la corruption. Cette transparence revendiquée vise à créer un climat propice à l’investissement à long terme.

Le Président a également insisté sur le potentiel des secteurs stratégiques comme l’énergie, les infrastructures, le numérique ou l’agro-industrie. Ces domaines, porteurs de croissance, sont présentés comme des zones d’opportunité pour les entreprises américaines souhaitant s’ancrer durablement sur le continent. En retour, les responsables économiques présents ont salué la clarté de la vision sénégalaise et confirmé leur intérêt à explorer davantage le marché sénégalais. La Chambre de Commerce américaine a d’ailleurs annoncé la publication prochaine d’un guide spécifique pour accompagner ses membres dans leur implantation au Sénégal.

Une diaspora mobilisée, un cap économique affirmé

Au-delà des échanges institutionnels, le chef de l’État a également pris le temps de rencontrer des cadres sénégalais occupant des fonctions de responsabilité au sein du FMI et de la Banque mondiale. Cette séquence, moins médiatisée mais tout aussi stratégique, souligne l’importance accordée aux ressources humaines issues de la diaspora. Ces profils, familiers des mécanismes internationaux, représentent un atout pour le plaidoyer sénégalais dans les négociations globales et peuvent jouer un rôle décisif dans l’évaluation et la formulation des projets publics.

Ce déplacement témoigne d’une volonté présidentielle de positionner le Sénégal comme un interlocuteur crédible, moderne et exigeant, capable de défendre ses intérêts sans rompre avec les logiques de coopération. Le président Diomaye Faye, sans rompre avec les canaux classiques, imprime progressivement une méthode : celle du partenariat fondé sur la réciprocité, la rigueur et la performance. Reste désormais à transformer les promesses en résultats concrets. Le cap est fixé. Les premiers signaux envoyés depuis Washington laissent entrevoir une diplomatie économique déterminée à accélérer.