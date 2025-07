Sénégal : Les barrages contre le Rwanda pour les Lionnes du Basket

Photo Unsplash

Dix ans. C’est le temps qui s’est écoulé depuis que les Lionnes du Sénégal ont brandi leur dernier trophée continental en 2015. Depuis, la couronne leur échappe, malgré une réputation forgée au fil des années comme l’une des grandes puissances du basket africain. Chaque tournoi devient alors une nouvelle tentative pour renouer avec cette hégémonie interrompue. Mais l’AfroBasket 2025 ne démarre pas sous les meilleurs auspices pour les sénégalaises, désormais contraintes de disputer un match de barrage contre le Rwanda pour espérer poursuivre leur route.

Une entrée en tournoi laborieuse

Le revers concédé face à l’Ouganda (70-73) a laissé un goût amer. Malgré une brève lueur dans le troisième quart temps – où les joueuses d’Otis Hughley ont dominé 21 à 8 – l’équipe a manqué de constance et d’inspiration. Les séquences offensives manquaient de tranchant, les automatismes semblaient hésitants, et la défense a souvent cédé sous la pression adverse. Ce faux pas a été lourd de conséquences, forçant les Lionnes à emprunter un chemin plus escarpé : celui des barrages.

Le Rwanda, adversaire du jour, n’est pas une inconnue. Le dernier affrontement entre les deux sélections féminines remonte au 24 août 2024, lors des qualifications pour la Coupe du monde FIBA. Ce match, disputé en demi-finale d’un tournoi de pré‑qualification, s’était soldé par une victoire serrée du Sénégal, sur le score de 68 à 65. Un duel accroché, qui avait montré les capacités de résistance des Rwandaises et mis en évidence les fragilités sénégalaises dans la gestion des fins de match.

Un barrage pour un quart en or

Ce match contre le Rwanda, prévu mercredi après-midi, fait office de dernier train pour le quart de finale. En cas de victoire, le Sénégal croisera la Côte d’Ivoire, un adversaire robuste, jeudi. Mais avant cela, il faudra franchir le mur rwandais, et ce ne sera pas une simple formalité. Dans une compétition où la moindre erreur peut se payer comptant, les Lionnes sont appelées à un sursaut immédiat.

Au-delà des statistiques et des classements, ce barrage représente aussi un test mental. Comment réagira un groupe encore jeune, face à la pression d’un match couperet ?

Ce barrage contre le Rwanda peut être le déclic ou l’épilogue d’une campagne trop vite écourtée. Si elles parviennent à retrouver leur rigueur et leur solidarité, alors les portes des quarts s’ouvriront à nouveau. Et avec elles, l’espoir d’un douzième titre, tant convoité, renaîtra.