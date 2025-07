Sénégal : Les Lionnes réussissent leur entrée à la CAN

Sur la pelouse du stade El Bachir de Mohammedia, les Lionnes du Sénégal n’ont laissé aucune place au doute. Face à une équipe de la RD Congo rapidement dépassée, elles ont déroulé leur jeu et imposé leur loi dès les premières minutes. En 90 minutes, elles ont inscrit quatre buts sans en concéder un seul, s’installant ainsi avec autorité en tête du groupe A. Cette performance éclatante intervient quelques heures après le match nul entre le Maroc, pays hôte, et la Zambie (2-2), ce qui confère une valeur stratégique d’autant plus forte à cette victoire sénégalaise. À l’issue de cette première journée, les Lionnes se positionnent non seulement en leaders du groupe, mais également comme l’une des formations les plus convaincantes du tournoi.

Mama Diop et Nguénar Ndiaye, toutes deux auteures d’un doublé, ont dynamité la défense congolaise avec une efficacité clinique. Leur entente sur le front de l’attaque a fait voler en éclats une défense de la RDC incapable de contenir la vivacité et la maîtrise technique sénégalaise. La prestation globale de l’équipe reflète une préparation sérieuse et une ambition claire : aller loin dans cette édition marocaine de la CAN féminine.

Une édition marocaine qui change d’échelle

Organisée du 5 au 26 juillet dans cinq grandes villes marocaines – Rabat, Casablanca, Mohammedia, Berkane et Oujda – cette 15ᵉ édition marque une évolution notable dans l’histoire de la compétition. En rassemblant douze équipes réparties en trois groupes, la formule confirme l’élargissement du tournoi entamé en 2022. Mais l’évolution ne se limite pas au format. La Confédération africaine de football a réévalué les primes, faisant passer la dotation globale à des niveaux inédits. Le trophée continental sera désormais accompagné d’un chèque d’un million de dollars pour l’équipe championne, soit le double du montant précédent. Une décision qui reflète l’intérêt croissant pour le football féminin et qui accentue la pression sur les équipes favorites, appelées à conjuguer performance sportive et gestion des attentes financières et médiatiques.

Dans ce contexte, le Sénégal ne veut pas se contenter d’un rôle d’outsider. Portées par une génération talentueuse et par des structures qui se consolident lentement, les Lionnes cherchent à franchir un cap symbolique. Ce premier match réussi pourrait leur offrir l’élan nécessaire pour dépasser leur meilleur résultat historique et viser, pourquoi pas, une place sur le podium.

Un groupe A sous tension, le Maroc déjà bousculé

Le groupe A, souvent considéré comme le plus relevé de cette édition, s’annonce particulièrement compétitif. Le Maroc, hôte du tournoi, n’a pu faire mieux qu’un match nul face à la Zambie, un résultat qui complique déjà son parcours. En prenant trois points d’entrée et avec une différence de buts confortable, le Sénégal fait une double opération : il prend les commandes du groupe et met une pression immédiate sur ses prochains adversaires.

Les prochaines rencontres s’annoncent décisives. Les Lionnes affronteront la Zambie puis le Maroc, deux confrontations qui permettront de confirmer leur statut et de sécuriser leur place en quarts de finale. Dans un tournoi où chaque détail compte et où les écarts de niveau se réduisent, cette victoire inaugurale leur offre une marge de manœuvre précieuse, mais ne garantit rien.

Pour espérer poursuivre leur ascension, les Sénégalaises devront maintenir leur niveau d’exigence et éviter les pièges d’un excès de confiance. Car si cette entame est parfaite, le chemin reste long et semé d’embûches. Mais une chose est sûre : avec ce premier succès retentissant, les Lionnes du Sénégal viennent d’envoyer un message fort à toute l’Afrique.