Sénégal : Les Lionnes survolent l’Algérie avant la CAN 2025

À cinq jours de leur entrée en lice dans la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2025, les Lionnes du Sénégal ont envoyé un message clair. En déplacement à Blida, les joueuses d’Aliou Diallo ont balayé l’Algérie (3–0), dans un match amical qui servait de dernier test avant la compétition. Un résultat net, construit en seconde période, qui témoigne de l’état de forme d’un groupe désormais rodé aux exigences du très haut niveau.

Nguénar Ndiaye a ouvert la marque à la 56e minute sur une action collective limpide. Dix minutes plus tard, Hapsatou Malado Diallo a doublé la mise d’une frappe tendue à l’entrée de la surface, avant que Ndèye Awa Casset ne scelle le score à la 72e minute, profitant d’une erreur de relance adverse. Trois buts, trois buteuses différentes, et une impression de maîtrise technique qui rassure à l’approche d’un tournoi où la moindre erreur se paie cash.

Un parcours en construction, une revanche à écrire

Le Sénégal féminin revient sur les terrains marocains avec des ambitions renouvelées. En 2012, lors de leur première participation à une CAN, les Lionnes avaient quitté la compétition sans la moindre victoire. Mais dix ans plus tard, en 2022, elles y revenaient avec plus d’expérience et atteignaient les quarts de finale. Cette progression continue structure un état d’esprit combatif, hérité d’un cycle long de travail et de stabilité au sein du staff.

La CAN 2025, prévue du 5 au 26 juillet au Maroc, s’ouvre dans un climat d’attente pour les Sénégalaises. Leur premier match contre la RDC, programmé le 6 juillet, sera crucial pour lancer la dynamique. Dans une poule qui comprend aussi des formations aguerries, ce résultat contre l’Algérie permet d’installer une confiance précieuse, et de se projeter sereinement.

Un groupe solide, une dynamique à entretenir

La performance face aux Algériennes confirme que le Sénégal dispose d’une ossature solide, articulée autour de joueuses d’expérience et de jeunes talents affirmés. Mais plus encore que le score, c’est la discipline tactique et l’agressivité maîtrisée qui ont marqué les observateurs. Des éléments clés face à des adversaires qui, comme la RDC ou le Nigeria, imposeront un défi physique de chaque instant.

L’enjeu désormais pour les Lionnes sera de transformer cette montée en puissance en résultats concrets dans la compétition. Un défi que les joueuses semblent prêtes à relever, avec l’espoir de franchir un nouveau cap dans l’histoire du football féminin sénégalais.