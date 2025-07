Sénégal : Les parlementaires vont désormais faire le tour des 14 régions

Débats à l’Assemblée nationale sénégalaise. Photo : SEYLLOU / AFP

Le visage de l’Assemblée nationale évolue. Depuis le début de la 15e législature, plusieurs transformations ont été amorcées pour rapprocher l’institution du quotidien des citoyens. L’un des changements les plus marquants a été la création d’une chaîne de télévision parlementaire, destinée à mieux faire connaître les travaux législatifs, les débats et les votes. Cette volonté de transparence et d’ouverture franchit désormais une nouvelle étape avec l’annonce d’un programme inédit : « Le Parlement chez vous ».

Porté par le président El Malick Ndiaye, ce projet vise à organiser une tournée parlementaire dans l’ensemble des 14 régions du Sénégal. L’idée est simple, mais ambitieuse : faire sortir les députés des murs de l’hémicycle pour aller à la rencontre des Sénégalais, écouter leurs préoccupations sur le terrain, et expliquer leur action législative. Le programme prévoit que chaque étape donne lieu à une restitution, jusqu’à l’élaboration d’un rapport national consolidé, destiné à guider les arbitrages de la future loi de finances.

Publicité

Recréer un lien de confiance

Dans un contexte où les citoyens expriment de plus en plus de distance, voire de méfiance, à l’égard des institutions, cette démarche vise à retisser les fils du dialogue. Elle s’apparente à une forme de diplomatie intérieure, où chaque député devient ambassadeur de l’écoute et de la reddition de comptes. Le Parlement ne se contente plus de voter les lois à huis clos ; il se donne pour mission d’embrasser les réalités sociales dans leur diversité territoriale.

En allant au contact des agriculteurs de Kolda, des commerçants de Kaolack ou des jeunes entrepreneurs de Saint-Louis, les élus seront confrontés à des attentes concrètes, souvent absentes des débats en session. Cette confrontation directe devrait renforcer la légitimité des propositions législatives et enrichir la qualité des débats futurs. Plus qu’un simple exercice de proximité, il s’agit d’un mécanisme de remontée d’informations destiné à rééquilibrer le rapport entre représentés et représentants.

Un tournant dans la culture institutionnelle

L’initiative « Le Parlement chez vous » s’inscrit dans une vision plus large de réinvention du rôle du député. El Malick Ndiaye n’a pas seulement prononcé un discours de clôture traditionnel : il a posé les jalons d’une culture politique plus ouverte, où la légitimité se nourrit de la présence sur le terrain. Cette approche est en rupture avec une image longtemps figée du Parlement, souvent perçu comme éloigné des réalités locales.

La compilation des observations régionales dans un rapport unique, transmis à l’exécutif, crée une passerelle nouvelle entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif. Elle donne également aux citoyens une opportunité de voir leurs préoccupations traduites en lignes budgétaires ou en textes de loi. À travers ce projet, l’Assemblée cherche à passer d’une logique institutionnelle descendante à une dynamique plus participative. Le défi sera de garantir que cette ambition ne reste pas symbolique, mais produise des effets concrets sur le contenu et l’orientation des politiques publiques.