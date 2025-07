Sénégal : Les ressortissants Togolais s’élèvent contre les dérives politiques dans leur pays

Après les violences tragiques qui ont défiguré les rues du Togo fin juin, où au moins sept personnes ont perdu la vie lors des manifestations, la diaspora togolaise au Sénégal s’est mobilisée pour dénoncer la répression politique et les dérives autoritaires du gouvernement togolais. Le 26, 27 et 28 juin 2025, des manifestations ont secoué Lomé, la capitale, suite à ce que beaucoup appellent un « coup d’État constitutionnel », où les autorités ont procédé à des modifications législatives controversées. Les membres de la communauté togolaise de Dakar ont décidé de prendre part à la résistance en organisant une marche ce samedi, visant à faire entendre leurs voix et à attirer l’attention sur la situation politique de leur pays d’origine.

Des figures de la société civile sénégalaise, comme Guy Marius Sagna, ont apporté leur soutien à cette initiative, dénonçant l’inaction de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui, selon lui, reste trop silencieuse face à cette dérive politique. L’activiste a exprimé sa solidarité avec les manifestants togolais, soulignant que la CEDEAO doit prendre des mesures fermes pour éviter que le Togo ne sombre davantage dans l’instabilité. « C’est un coup d’État constitutionnel, et l’absence de réaction des institutions régionales est inacceptable », a-t-il déclaré via les ondes de Sud FM.

Un appel à la sanction pour tous les « putschistes«

Le soutien à la marche ne se limite pas à la diaspora togolaise. Alioune Tine, figure emblématique de la société civile sénégalaise, a également exprimé son indignation, en déclarant que tant les civils que les militaires qui prennent le pouvoir par la force doivent être sanctionnés. Il a insisté sur la nécessité de rétablir l’ordre démocratique et d’éviter toute forme de légitimation des régimes autoritaires. Cette prise de position souligne l’engagement des acteurs de la société civile dans la défense des principes démocratiques et la stabilité en Afrique de l’Ouest. Tine a évoqué la situation togolaise comme un signal d’alarme pour toute la sous-région, mettant en lumière la fragilité des systèmes politiques dans certains pays d’Afrique.

Les Togolais du Sénégal, pour leur part, ne comptent pas se taire face à ce qu’ils considèrent comme des atteintes à la liberté et aux droits fondamentaux de leur peuple. En organisant cette marche, ils souhaitent non seulement dénoncer les exactions commises par le gouvernement de Lomé, mais aussi rappeler à la communauté internationale qu’ils ne renoncent pas à leur droit à la justice et à la démocratie. L’unité de la diaspora togolaise, renforcée par le soutien de la société civile sénégalaise, donne à cette initiative une portée symbolique forte.

Un message de solidarité et de résistance

La marche prévue ce samedi sera l’occasion pour les ressortissants togolais au Sénégal de renouveler leur appel à l’action. Ils espèrent attirer l’attention des autorités sénégalaises et internationales sur la situation au Togo, dans le but de faire pression pour des sanctions à l’encontre des responsables de la répression et d’amener la communauté internationale à jouer un rôle plus actif dans la défense des droits humains. La solidarité exprimée par les acteurs politiques et de la société civile sénégalaise témoigne de la force d’un mouvement transnational qui refuse de rester indifférent aux souffrances de ceux qui luttent pour leurs libertés.

La situation au Togo demeure incertaine, mais les ressortissants togolais au Sénégal ont clairement exprimé leur détermination à résister et à œuvrer pour un avenir politique plus juste et plus démocratique dans leur pays d’origine. La marche de samedi n’est que le début d’une série d’initiatives qui, espèrent-ils, provoqueront une prise de conscience et, ultimement, un changement positif pour le Togo.