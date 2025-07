Sénégal : Pour son dernier combat, le « Bombardier » affrontera Jackson Jr

Après trois décennies passées à briller dans l’arène et à marquer l’histoire de la lutte sénégalaise, Serigne Ousmane Dia, alias Bombardier, se prépare à livrer son ultime bataille. Ce dimanche, à l’Arène nationale, le colosse de Mbour affrontera Jackson Jr, un jeune prétendant qui espère écrire une page nouvelle en faisant tomber une légende. Ce combat, chargé de symboles, scelle la fin d’un cycle et offre à la relève une occasion en or de se révéler.

Une légende face à la dernière ligne droite

À 48 ans, Bombardier affiche une carrière unique : 31 combats, 19 victoires, deux titres de roi des arènes. Il a fait face aux figures les plus emblématiques de sa génération, de Tyson à Modou Lô, en passant par Balla Gaye 2, qu’il a battu en 2014 pour retrouver la couronne. Ses défaites contre des ténors comme Yékini, Eumeu Sène ou Reug Reug n’ont jamais entamé sa stature ni son aura. À l’instar de Balla Bèye 2, qui a su prendre congé de l’arène sur une victoire, Bombardier vise une sortie victorieuse. « J’ai tout accompli dans ma carrière, l’objectif est de sortir par la grande porte », confiait-il récemment.

Mais ce baroud d’honneur n’est pas une formalité. Face à lui, Jackson Jr, 14 victoires en 17 combats, jeune et ambitieux, voit dans ce duel une chance de franchir un cap décisif. Plusieurs lutteurs de sa génération, comme Franc ou Reug Reug, ont bâti leur renommée en terrassant des vétérans. Il s’agira pour lui non seulement de vaincre un monument, mais de s’imposer comme un futur VIP de l’arène.

Une carrière partagée entre sable et octogone

Au-delà des arènes sénégalaises, Bombardier a également marqué les esprits dans les arts martiaux mixtes (MMA). Fort d’un bilan de 5 victoires pour 1 seule défaite, il s’est illustré avec des K.O. expéditifs, souvent en moins d’une minute, face à des adversaires comme Amadou Papis, Dan Podmore, Damian Zduńczyk ou encore Zuluzinho. Son seul revers en MMA est survenu contre le Polonais Mariusz Pudzianowski, qui l’avait mis KO en 18 secondes lors d’un combat très attendu. Cette parenthèse internationale aura permis à Bombardier de porter les couleurs de la lutte sénégalaise sur d’autres terrains, tout en explorant de nouvelles disciplines avec sa puissance naturelle comme principal atout.

Mais malgré ces incursions, c’est bien dans l’arène nationale qu’il a forgé sa légende. Son surnom de B52 n’est pas un hasard : son style explosif et sa masse impressionnante ont marqué toutes les générations. Il quitte un univers qu’il a contribué à façonner, laissant derrière lui des souvenirs de combats épiques et une réputation forgée sur la résilience, la longévité et le respect.

Le combat contre Jackson Jr n’est pas un simple événement sportif. Il symbolise une transition générationnelle. D’un côté, un géant de Mbour qui tire sa révérence après avoir affronté les plus grands noms de la lutte ; de l’autre, un jeune espoir prêt à faire le saut vers la notoriété. Ce face-à-face, à la fois crépusculaire et prometteur, raconte l’histoire d’un sport qui se renouvelle sans renier ses figures historiques.