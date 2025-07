Sénégal : Saint-Louis fête son nouvel évêque

Photo Unsplash

Ce samedi 12 juillet, la ville de Saint-Louis s’apprête à vivre un moment fort de sa vie religieuse avec la célébration de l’ordination épiscopale de Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye. Nommé évêque du diocèse par le pape François le 2 avril dernier, Mgr Ndiaye sera officiellement investi de sa mission au cours d’une messe solennelle prévue à la cathédrale. Cet événement marque un tournant pour cette juridiction ecclésiastique qui couvre les régions de Saint-Louis, Louga et Matam, restée sans évêque titulaire depuis le départ à la retraite de Mgr Ernest Sambou en janvier 2023.

Des milliers de fidèles sont attendus, venus de toutes les régions du pays et de la sous-région. Les autorités locales ont pris la mesure de l’envergure de la cérémonie. Lors d’un Comité régional de développement tenu le 28 juin, le gouverneur Al Hassan Sall a réuni les services de l’État pour coordonner la logistique, la sécurité et les installations nécessaires. L’objectif affiché est clair : faire de cette ordination une réussite tant spirituelle qu’organisationnelle.

Un pasteur au parcours académique et pastoral solide

Né à Fadiouth, île-symbole de la tradition chrétienne sénégalaise, Augustin Simmel Ndiaye a été ordonné prêtre en 1983 après des études au Grand Séminaire interdiocésain Libermann de Sébikhotane. Théologien rigoureux, il a poursuivi une formation canonique à Rome où il a obtenu un doctorat. De retour au Sénégal, il a servi comme vicaire, curé, enseignant, puis recteur du séminaire, avant de s’impliquer à l’échelle régionale en tant que directeur de l’Université catholique d’Afrique de l’Ouest à Ouagadougou.

Ce parcours, alliant engagement pastoral et expertise juridique, lui confère une stature attendue dans un diocèse confronté à des mutations profondes : croissance démographique, urbanisation, pluralité religieuse, mais aussi pressions sociales et attentes accrues en matière d’éducation et d’engagement communautaire.

Une cérémonie à forte portée symbolique

L’ordination prévue aujourd’hui ne se limite pas à une passation d’autorité spirituelle. Elle est aussi l’expression d’une Église qui renoue avec sa capacité à se projeter dans le futur. Après plus d’un an d’intérim assuré par l’archevêque de Dakar, les catholiques du nord du Sénégal retrouvent un évêque pleinement consacré à leur accompagnement pastoral. Ce retour à la normalité canonique est chargé d’espoir, dans un contexte où les repères spirituels sont recherchés avec insistance.

La personnalité de Mgr Ndiaye, à la fois discrète et intellectuellement affirmée, devrait favoriser une gouvernance ecclésiale à l’écoute, enracinée dans la tradition tout en étant attentive aux défis contemporains. Dans un territoire historiquement marqué par la coexistence pacifique entre religions, sa nomination est aussi perçue comme une opportunité de renforcer les ponts avec les autres communautés de foi.

Au-delà des rites liturgiques, cette journée s’annonce comme un moment de rassemblement, de communion et de projection. Saint-Louis ne célèbre pas seulement un homme, mais toute une histoire de foi et de service, qu’un nouveau regard vient désormais porter vers l’avenir.