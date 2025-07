Sénégal : Seydina, une mobilisation citoyenne rare pour une disparition

Photo d'illustration : DR

Depuis plus de deux mois, Seydina Ababacar Ndiaye demeure introuvable. Disparu depuis le 26 mai 2025, cet ingénieur sénégalais formé en France, connu également pour son passé de joueur de basket professionnel, n’a laissé derrière lui qu’un vide insoutenable pour sa famille et un mystère toujours non résolu pour les autorités. Dans un pays peu habitué aux initiatives de ce genre, ses proches et ses amis ont franchi une étape symbolique : une récompense de 2 millions de francs CFA est désormais promise à toute personne capable de fournir une information fiable menant à sa localisation.

Des circonstances troubles et des zones d’ombre

Ce geste fort émane de deux amis proches de Seydina, déterminés à relancer les recherches sur le terrain. Depuis des semaines, des internautes, des bénévoles et parfois de simples inconnus sillonnent les quartiers de Dakar et sa banlieue, scrutant les moindres indices. Les groupes de recherche spontanés, nourris par les réseaux sociaux, multiplient les rondes, notamment dans les zones ayant fait l’objet de signalements non confirmés.

Le flou qui entoure les circonstances de la disparition ne fait qu’accentuer le désarroi. Selon les déclarations du colonel Cheikh Tidiane Ndiaye, père du disparu, les sapeurs-pompiers auraient localisé son fils à Parcelles Assainies, l’auraient pris en charge brièvement, puis relâché sans informer la famille. Cette version, troublante, est contredite par les secours qui affirment que le jeune homme aurait quitté de son propre chef l’ambulance, sans explication ni trace depuis.

Un dernier appel pour retrouver Seydina

Ces versions contradictoires alimentent la colère et le sentiment d’abandon exprimés par la famille. Le mutisme administratif et l’absence de rapport détaillé ont ouvert la voie à une incertitude qui ronge chaque jour l’espoir de ses proches. Dans ce vide institutionnel, c’est la solidarité citoyenne qui a pris le relais, à coups d’affiches, de publications et de veilles.

La récompense, annoncée comme un dernier recours, n’est pas une prime de délation, mais un appel désespéré à briser le silence. Elle exprime à la fois la force du lien qui unit les proches de Seydina et l’urgence ressentie par une communauté à ne pas laisser cette disparition sombrer dans l’oubli. Le souhait de tous, désormais, est simple : retrouver Seydina vivant, sain et sauf.