Sénégal : Sortie de crise dans les mairies après 3 ans de grève

Après trois années de tension marquées par des arrêts de travail à répétition, des services à l’arrêt et des revendications portées sans relâche par les agents territoriaux, l’État et les représentants syndicaux ont enfin trouvé un terrain d’entente. Cette crise, qui a mis à rude épreuve les collectivités locales et la qualité des services publics de proximité, s’achève avec la signature, ce 10 juillet dernier, d’un accord inédit qui pourrait bien transformer en profondeur le statut des travailleurs des collectivités territoriales au Sénégal.

L’intersyndicale, regroupant les principales voix des agents municipaux, réclamait depuis 2022 un traitement équitable par rapport à leurs homologues de la Fonction publique d’État. Entre les promesses non tenues, les protocoles morts-nés et l’épuisement d’une base militante mobilisée dans la durée, la lassitude était palpable. Pourtant, la mobilisation a fini par payer : pour la première fois, le gouvernement a consenti à acter des engagements concrets et chiffrés, porteurs d’un changement de cap attendu.

Revalorisation, transition et soutien ciblé

Au cœur de ce protocole figurent trois leviers majeurs qui redistribuent les cartes de la reconnaissance professionnelle. Le premier concerne une revalorisation salariale complète pour 1 155 fonctionnaires territoriaux. Ces agents verront désormais leurs rémunérations alignées sur les standards de la Fonction publique étatique, avec des traitements allant de 80 000 à 300 000 FCFA selon le grade. C’est une avancée décisive dans la lutte contre les disparités internes, longtemps source d’incompréhension et de frustration au sein des collectivités.

Deuxième pilier : l’instauration d’une indemnité transitoire de 80 000 FCFA, destinée à 6 458 agents certifiés non encore intégrés dans la fonction publique. Cette somme sera versée sur une période de trois ans, offrant ainsi un filet de sécurité à ceux qui demeuraient dans l’entre-deux statutaire, ni précaires, ni pleinement reconnus. C’est une manière de combler un vide administratif qui, jusqu’ici, laissait des milliers d’agents dans une forme de limbo professionnel.

Enfin, pour ne pas pénaliser les collectivités les plus affectées par les grèves et les pertes de recettes, un fonds spécial de 1,5 milliard FCFA a été débloqué. Contrairement aux aides ponctuelles du passé, cette enveloppe obéira à des critères stricts de contractualisation et de performance, bannissant les logiques clientélistes qui ont longtemps affaibli la gouvernance locale.

Vers un nouveau contrat de confiance

Cet accord redéfinit les bases du dialogue social dans les administrations locales. Il ne s’agit pas simplement d’une issue à une crise mais d’un signal politique fort : les agents des collectivités, souvent relégués au second plan dans les réformes publiques, deviennent enfin des interlocuteurs à part entière. Pour les communes, départements et régions, cette reconfiguration offre l’opportunité d’attirer, de motiver et de stabiliser des ressources humaines de qualité.

Reste à observer comment ces engagements seront mis en œuvre sur le terrain. Car la fin de la grève ne saurait suffire si les promesses tardent à se traduire en bulletins de paie améliorés, en carrières clarifiées, ou en budgets réellement versés. La balle est désormais dans le camp du gouvernement, appelé à prouver qu’il peut tenir parole face à une base syndicale vigilante et aguerrie. Le soulagement est là, mais la vigilance demeure.