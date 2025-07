Sénégal : Soutien à la Palestine au sommet de l’État

Ousmane Sonko (DR)

Le 8 juillet, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a accueilli une importante délégation diplomatique venue échanger sur la situation en Palestine. Cette rencontre a permis au recteur Alioune Badara Kandji de réaffirmer, au nom de l’institution, le soutien moral et intellectuel à la cause palestinienne. Plus qu’un simple geste diplomatique, cette initiative s’inscrit dans une tradition universitaire qui place les valeurs de justice, de liberté et d’émancipation au cœur de son engagement. L’UCAD, qui a longtemps été un espace de mobilisation pour les grandes causes africaines et mondiales, renoue avec cet héritage à travers des actes concrets.

Audience officielle avec le Premier ministre

Le lendemain, le 9 juillet, le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu une délégation du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, en marge de la conférence internationale sur la question de Jérusalem tenue à Dakar. Lors de cette audience, il a réaffirmé le « soutien indéfectible » du Sénégal à la cause palestinienne, insistant sur le lien profond entre ce combat et les valeurs portées par le peuple sénégalais.

Cette déclaration a été largement saluée par les membres du Comité, parmi lesquels figuraient l’ambassadeur Coly Seck, président du Comité, et Riyad Mansour, représentant permanent de l’État de Palestine auprès des Nations Unies. Ces derniers ont souligné l’importance d’un tel appui, notamment dans les enceintes multilatérales où le Sénégal a su faire entendre une voix constante en faveur des droits du peuple palestinien.

Une diplomatie fidèle à ses principes

Le positionnement du gouvernement sénégalais dans le dossier palestinien ne découle pas d’un alignement conjoncturel, mais d’un choix assumé et cohérent avec une diplomatie fondée sur la défense des droits des peuples. L’hospitalité réservée à la délégation palestinienne à Dakar, tant sur le plan académique que gouvernemental, montre que la solidarité sénégalaise va au-delà des mots. Elle repose sur un engagement multidimensionnel, combinant action diplomatique, soutien institutionnel et mobilisation citoyenne. Dans un contexte international tendu, le Sénégal réaffirme sa place parmi les nations qui défendent, avec clarté, la légitimité des luttes pour la dignité humaine.