Sénégal : Un point au classement Fifa, derrière le Maroc

Le 10 juin 2025, le Sénégal a frappé un grand coup en battant l’Angleterre 3‑1, une performance majuscule face à l’une des meilleures nations du football mondial. Ce succès, salué par les supporters comme par les analystes, aurait pu laisser penser à une avancée significative dans la hiérarchie FIFA. Pourtant, le classement publié quelques jours plus tard a refroidi les espoirs : les Lions de la Teranga sont restés 19ᵉ dans un premier temps, avant de progresser d’un seul rang au mois suivant pour atteindre la 18ᵉ place.

Ce décalage apparent entre la réalité du terrain et le reflet statistique soulève une question récurrente : comment fonctionne réellement ce classement ? La réforme de 2018, qui a transformé le mode de calcul, met désormais l’accent sur la constance. Chaque point gagné ou perdu est évalué selon un système dynamique inspiré du classement Elo, où la valeur de l’adversaire et la nature du match comptent autant que le score lui-même. Ainsi, une victoire éclatante comme celle contre l’Angleterre, si elle n’est pas suivie d’autres résultats similaires, produit un impact limité.

Publicité

Une progression modeste mais révélatrice

Avec ses 1 635,10 points au mois de juillet, le Sénégal gagne une place et conforte sa position parmi les vingt meilleures nations du monde. Ce gain, bien que symbolique, récompense une série de prestations globalement cohérentes et s’ajoute à la régularité qui caractérise les Lions ces dernières années. Le Maroc reste toutefois en tête du classement continental, avec ses 1 698,72 points et une 12ᵉ place mondiale, confirmant son statut de référence en Afrique.

Le classement FIFA ne se lit pas comme un palmarès instantané, mais plutôt comme une courbe d’évolution. C’est ce qui explique la prudence du système à l’égard des résultats isolés. Pour grimper véritablement dans les dix ou quinze premières places, une sélection doit enchaîner les performances face à des adversaires classés aussi haut, dans des compétitions à fort coefficient. À ce titre, les matchs amicaux, même prestigieux, ont un effet moindre que les rencontres en éliminatoires ou en phase finale.

Classement FIFA : outil technique et enjeu stratégique

Au-delà de sa dimension médiatique, le classement mondial joue un rôle opérationnel dans la préparation des grandes échéances internationales. Il influe sur les têtes de série lors des tirages au sort, sur la perception des équipes auprès des sponsors, et parfois même sur la stratégie des fédérations dans la planification des matches. Un classement stable dans le top 20 garantit au Sénégal une place stratégique dans les tableaux des qualifications, mais aussi une exposition valorisante pour ses joueurs sur le marché international.

Cette stabilité ne doit pas faire oublier l’essentiel : la progression dépend désormais moins des coups d’éclat que de la capacité à maintenir une intensité compétitive sur la durée. Le défi pour les Lions n’est plus simplement de gagner face aux grandes équipes, mais de construire une dynamique capable de les faire entrer, de manière durable, dans le cercle très fermé des dix meilleures nations du monde. Un objectif ambitieux, mais à la portée d’un groupe qui a prouvé, à Londres comme ailleurs, qu’il ne craignait plus personne.