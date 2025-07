Sénégal : Un souffle pour l’ancien proche de Macky Sall, Farba Ngom, de la prison

Photo DR

Autrefois chauffeur devenu confident du président, Farba Ngom a longtemps été perçu comme l’un des piliers les plus influents du pouvoir de Macky Sall. À Agnam et dans tout le Fouta, son nom imposait respect et loyauté. Mais depuis la chute du régime, l’ancien député-maire est confronté à une série de poursuites judiciaires aux ramifications multiples. Accusé notamment de détournement de fonds publics à hauteur de 31 milliards de FCFA, Farba Ngom aurait, selon les enquêteurs, utilisé des circuits opaques pour dissimuler des mouvements financiers suspects impliquant des entreprises écrans, des comptes parallèles et des acquisitions immobilières peu transparentes.

Il est également cité dans deux autres dossiers sensibles : d’une part, une affaire de 91 milliards de FCFA aux côtés de l’homme d’affaires Tahirou Sarr, et d’autre part, un transfert de 4 milliards de FCFA effectué depuis le Trésor public, impliquant ses deux frères Ismaïla et Birane Ngom. Ces derniers ont d’ailleurs été placés sous bracelet électronique, alors que Farba Ngom, lui, reste en détention préventive dans le cadre de l’enquête principale.

Publicité

Annulation partielle des charges et nouvelles expertises médicales

Dans ce dossier tentaculaire mêlant politique, administration et patrimoine public, Farba Ngom vient de bénéficier d’un premier allègement judiciaire. La Chambre d’accusation a prononcé l’annulation de son inculpation pour association de malfaiteurs en bande organisée, réduisant ainsi la portée pénale d’une partie des accusations. Cette décision intervient alors que les avocats de l’ancien maire avaient introduit plusieurs recours pour vices de procédure.

Parallèlement, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée par le juge, dans le but d’évaluer précisément l’état de santé de Farba Ngom, dont les précédentes allégations de maladie avaient suscité débat. Le collège désigné est composé du professeur Serigne Maguèye Guèye (urologue), du docteur Pape Saliou Mbaye (spécialiste en hépatogastroentérologie), et du cardiologue Ousmane Dièye. Leurs conclusions pourraient jouer un rôle déterminant sur les conditions de détention du prévenu.

Un dossier encore loin d’être clos

Malgré cette évolution, l’étau judiciaire demeure serré autour de Farba Ngom. Les chefs d’inculpation toujours en vigueur, tels que le détournement de deniers publics, le blanchiment de capitaux, l’escroquerie sur des biens publics et l’enrichissement illicite présumé, continuent de peser lourdement dans la procédure. L’examen des biens saisis, le suivi des mouvements financiers et l’interrogatoire des collaborateurs se poursuivent sous la supervision du Pool judiciaire financier.

La trajectoire de Farba Ngom, autrefois incontournable dans la galaxie présidentielle, illustre le basculement brutal d’un pouvoir déchu vers la redevabilité institutionnelle. Si certaines charges tombent, d’autres persistent et laissent présager un long bras de fer entre la justice et l’ancien homme fort du nord.