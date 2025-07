Sénégal : Vol de 78 millions, le Khalife des mourides pardonne à son banquier

Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des mourides

À Touba, là où le temporel et le spirituel cohabitent dans une tension silencieuse, un incident bancaire a récemment ébranlé les cercles financiers et religieux. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, actuel Khalife général des mourides, a été indirectement au cœur d’un dossier judiciaire impliquant le détournement de 78 millions de francs CFA depuis l’un de ses comptes personnels. Mais loin de se constituer partie civile, le guide religieux a surpris les enquêteurs par sa position : il a préféré le pardon à la poursuite.

L’affaire a éclaté au commissariat spécial de Touba sous la supervision du commissaire principal Diégane Sène. Selon les informations recueillies par Seneweb, l’alerte a été donnée lorsqu’un homme, H. Mbacké, a tenté d’écouler un faux chèque de 58 millions de francs CFA dans une agence bancaire située à Darou Marnane. Une fouille a révélé qu’il portait sur lui plus de 7 millions de francs CFA en espèces, dont 6,9 millions lui avaient été remis par son frère consanguin, M. M. Mbacké, plus connu sous le nom de Mourtalla.

Une affaire familiale au cœur de la cité religieuse

Les deux hommes, liés à la communauté mouride, n’ont pas nié les faits. Ils ont reconnu avoir manipulé les fonds du khalife à des fins de remboursement personnel. L’un des mis en cause, chef d’agence bancaire, a reconnu qu’il comptait utiliser les 58 millions de francs CFA pour solder deux dettes : 40 millions à une dame et 24 millions à un particulier. En plus de l’émission frauduleuse du chèque, les enquêteurs suspectent une entente délictueuse et un usage illégal d’écritures privées.

Au terme de l’enquête préliminaire, les deux frères ont été déférés au Pool judiciaire et financier de Dakar, ce jeudi 17 juillet. L’affaire aurait pu suivre son cours classique, avec constitution de partie civile et demande de réparation. Mais la posture du khalife a donné une tournure toute différente à l’affaire.

Un acte de clémence dans la continuité d’un héritage spirituel

Âgé de 93 ans, Serigne Mountakha Mbacké incarne une autorité morale respectée bien au-delà des cercles confrériques. Petit-fils du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, il est reconnu pour son humilité, sa rigueur religieuse, mais aussi sa capacité à privilégier le pardon là où d’autres choisiraient la rétribution. Informé de la situation, il a mandaté son secrétaire général, Serigne Khadim Diop, pour transmettre un message aux autorités policières : il ne souhaitait ni poursuites, ni représailles.

Ce choix n’efface pas l’infraction, mais il repositionne le débat sur un autre plan : celui de la responsabilité personnelle face à la confiance sacrée. En se retirant du dossier, Serigne Mountakha n’absout pas les faits ; il laisse simplement la justice de l’État poursuivre son cours, sans revendiquer de statut de victime.