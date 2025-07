 « She Leads » à Cotonou : une tribune d’inspiration et d’engagement pour les femmes

Photo : DR

Le Novotel Hôtel de Cotonou a accueilli, dans l’après-midi du vendredi 25 juillet 2025, la troisième édition de l’événement « She Leads », une plateforme de partage d’expériences, de transmission de valeurs et de mise en lumière des parcours féminins inspirants. Initiée par Tamrath Deen Guedou, directrice régionale Afrique francophone de LemFi, la rencontre a réuni des femmes influentes autour d’un même mot d’ordre : inspirer et impulser l’autonomisation féminine par l’exemple.

Après Paris et Douala, c’est au tour du Bénin, terre des Amazones, d’abriter ce rendez-vous itinérant. Pour l’organisatrice, l’ambition de départ était claire : « faire plus que souhaiter bonne fête aux femmes ». Il s’agissait, dit-elle, de créer un espace d’échange réel, où des femmes engagées témoignent de leurs parcours et transmettent les clés de leur résilience.

Publicité

Des voix fortes autour de deux panels

La rencontre a été rythmée par deux panels principaux. Le premier, intitulé « Industries créatives, branding & identités », a été modéré par Pamela Dahito. Il a réuni Astrid Djidjoho et Adjaratou Lawani, deux professionnelles engagées dans la valorisation de la créativité et de l’image au service du leadership féminin.

Le second panel, piloté par la journaliste Stéphanie Montcho, a donné la parole à Me Marie-Élise Gbèdo et à Flore Djinou, Secrétaire Exécutive de l’Institut National de la Femme. Me Gbèdo, ancienne ministre et figure de proue du combat pour les droits des femmes au Bénin, est revenue sur son implication dans l’adoption du Code des Personnes et de la Famille, évoquant avec émotion les stéréotypes et résistances qu’elle a dû affronter. Fidèle à son franc-parler, elle a invité les plus jeunes à ne jamais transiger sur leurs convictions.

Une dynamique continentale avec des ambitions locales

À travers « She Leads », Tamrath Deen Guedou entend bâtir un réseau panafricain de femmes leaders, tout en gardant une forte attache au terrain. Après avoir soutenu quatre femmes entrepreneures au Cameroun à travers un financement issu des éditions précédentes, l’édition de Cotonou s’oriente vers le sport et la culture.

« Au Bénin, nous avons voulu mettre en lumière les jeunes filles sportives, leur offrir une scène, des trophées et de la visibilité », a précisé l’initiatrice. Un tournoi de basketball féminin est ainsi prévu, avec la participation de joueuses issues des quatre coins du pays, en partenariat avec une jeune prodige béninoise ayant brillé aux Jeux olympiques.

Publicité

Le mouvement ne compte pas s’arrêter là. Une académie « She Leads Alumni » sera prochainement lancée pour accompagner des femmes dans leur développement personnel et professionnel : accès à des bourses, contenus de formation, mentorat. Prochaine étape annoncée : Dakar et Abidjan, avec l’ambition d’évoluer dans toute la francophonie.