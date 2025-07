Spatial en Afrique: les USA signent un accord avec un pays francophone

Photo unsplash

Le Sénégal a officiellement rejoint les Accords Artemis lors d’une cérémonie tenue au siège de la NASA ce jeudi 24 juillet, devenant ainsi le premier pays francophone d’Afrique à s’engager dans ce pacte international visant à encadrer l’exploration de l’espace lointain.

Une reconnaissance sur la scène spatiale internationale

C’est en présence du Chief of Staff de la NASA, Brian Hughes, et de l’ambassadeur sénégalais aux États-Unis, Abdoul Wahab Aidara, que Maram Kairé, président de la l’Agence Sénégalaise d’Études Spatiales (ASES), a signé le document. Ce geste fait du Sénégal le 56e État à rallier cette initiative multinationale. L’accord acte l’engagement du pays dans une vision partagée de l’espace fondée sur la coopération, la transparence, la préservation des ressources spatiales et l’utilisation pacifique des technologies.

Ce ralliement envoie un signal fort sur l’ambition du Sénégal à se positionner comme un acteur responsable dans un secteur encore dominé par les grandes puissances.

Ce que représentent les Accords Artemis

Portés initialement par les États-Unis, les Accords Artemis accompagnent une nouvelle ère d’exploration spatiale, notamment autour du programme éponyme qui prévoit le retour d’astronautes sur la Lune dans les années à venir. Ce cadre réglementaire cherche à éviter les dérives de la conquête spatiale passée, en posant des principes comme l’échange de données scientifiques, la gestion responsable des ressources, et la coordination des missions spatiales pour éviter les conflits.

Plusieurs puissances émergentes – l’Inde, le Brésil, le Mexique – ont déjà signé. L’adhésion du Sénégal renforce la dimension véritablement mondiale de ce partenariat.

Une impulsion pour les ambitions africaines

La décision de Dakar pourrait servir de catalyseur pour d’autres États africains qui, malgré des capacités techniques encore limitées, souhaitent faire de l’espace un levier de développement. Applications agricoles, prévisions climatiques, surveillance maritime : les retombées pratiques des technologies spatiales ne sont plus réservées aux seuls pays industrialisés.

Alors que l’Afrique du Sud a longtemps occupé une position de leader sur le continent dans ce domaine, le choix du Sénégal de se rapprocher de cadres internationaux crédibles comme celui des Accords Artemis montre une volonté d’accélérer son intégration dans les grandes dynamiques scientifiques mondiales.

Avec cette signature, le Sénégal inscrit désormais son nom dans le registre des nations tournées vers l’avenir spatial, en misant sur un modèle de coopération et d’innovation partagée.