Tourisme au Maghreb : ce pays veut sa part du gâteau

Photo DR

L’Algérie affiche des ambitions élevées pour redynamiser son secteur touristique, longtemps resté en retrait malgré un potentiel naturel et culturel reconnu. Les autorités souhaitent attirer 4 millions de visiteurs avant fin 2025, soit une progression notable par rapport aux 3,5 millions de touristes recensés en 2024.

Pour atteindre cet objectif, le gouvernement entend jouer sur plusieurs leviers. La simplification des démarches administratives figure parmi les priorités afin de rendre le pays plus accessible aux voyageurs étrangers. Les procédures de délivrance de visas et les formalités à l’arrivée devraient connaître des aménagements pour gagner en rapidité et en clarté.

Publicité

En parallèle, la promotion active de la destination Algérie se poursuit à travers des salons, des partenariats et des campagnes de communication ciblant les marchés européens, maghrébins et africains.

Le Sahara et l’arrière-pays comme atouts majeurs

Au-delà des villes côtières, les autorités misent sur la valorisation du tourisme saharien et des zones intérieures. Le sud algérien, réputé pour ses paysages uniques et ses sites historiques, représente un argument fort auprès des visiteurs en quête d’expériences culturelles et de découverte.

Moderniser l’offre hôtelière

Autre point jugé essentiel : le renouvellement du parc hôtelier, notamment les établissements publics dont les standards peinent parfois à répondre aux attentes actuelles. Le gouvernement envisage de moderniser ces infrastructures et de stimuler les investissements privés pour élargir l’offre d’hébergement.

L’Algérie espère ainsi diversifier son économie et créer de nouveaux emplois grâce à un secteur touristique plus compétitif. Les prochains mois permettront de mesurer l’efficacité de ces mesures et leur impact sur la fréquentation du pays.