Tourisme au Maghreb: vers une croissance spectaculaire pour un pays

Le tourisme représente un secteur stratégique pour de nombreux pays, et l’Algérie ne fait pas exception. L’économie nationale diversifiée place en effet le tourisme au cœur de ses priorités, en particulier avec un objectif ambitieux : atteindre une capacité d’accueil de 250.000 lits d’ici 2030. Ce projet est renforcé par des initiatives clés, comme les réhabilitations hôtelières, l’amélioration de l’infrastructure touristique et la mise en place de nouvelles stratégies d’accueil pour les touristes.

Des projets hôteliers ambitieux pour un avenir prospère

La ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi, a récemment souligné l’importance du plan d’action 2024-2030 pour le secteur touristique. Parmi les mesures notables, on trouve l’achèvement de 144 projets hôteliers en cours de réalisation, qui devraient ajouter plus de 16.000 lits à la capacité actuelle. Ce projet se conjugue avec la modernisation du parc hôtelier public, avec la réhabilitation de 43 hôtels sous gestion publique pour offrir des services de meilleure qualité. Ce chantier vise non seulement à renforcer l’accueil des touristes étrangers, mais aussi à valoriser les richesses touristiques algériennes, notamment dans des régions moins explorées comme le Sahara et les montagnes.

Le pays prévoit également de dynamiser le tourisme intérieur, en développant le secteur balnéaire, thermal et culturel, tout en mettant l’accent sur des destinations rurales et montagnardes qui suscitent déjà un intérêt croissant. Le but est de diversifier les expériences proposées aux visiteurs, qu’ils soient locaux ou internationaux.

La relance du tourisme saharien et l’ouverture internationale

L’un des leviers de cette politique est la promotion du tourisme saharien. Des régions telles que Tamanrasset, Adrar et Djanet, déjà reconnues pour leur patrimoine naturel et culturel, attirent de plus en plus de visiteurs, tant locaux qu’étrangers. La relance de cette destination est soutenue par des mesures gouvernementales qui facilitent l’octroi de visas, une décision qui a contribué à attirer 2,5 millions de touristes étrangers au cours de la dernière saison. Cette ouverture internationale vise à renforcer la position de l’Algérie sur la scène touristique mondiale.

Investir pour moderniser et former

La modernisation du secteur passe aussi par un soutien direct à l’investissement. L’État met à disposition des terrains touristiques à travers l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) et simplifie les procédures administratives pour attirer les investisseurs étrangers et nationaux. Ces efforts sont complétés par un plan de transformation numérique, avec la mise en place de portails et plateformes pour faciliter l’accès aux informations et services touristiques.

Un autre axe fondamental de cette transformation est la formation des ressources humaines. Des efforts sont faits pour améliorer la qualification du personnel travaillant dans le secteur touristique, avec l’extension du réseau des écoles spécialisées et une collaboration accrue avec le secteur de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle.