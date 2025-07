Trafic de chanvre indien au Bénin :  Des individus arrêtés à Tchatchou et Grand-Popo

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

La lutte contre les stupéfiants se poursuit dans plusieurs localités du Bénin. Les forces de sécurité ont mené deux opérations distinctes à Tchatchou et Grand-Popo, débouchant sur le démantèlement d’un ghetto et l’interpellation de deux individus en lien avec le trafic de chanvre indien.

La première opération s’est déroulée dans la matinée du vendredi 11 juillet 2025, dans le village de Gbékpanin, arrondissement de Tchatchou. Alertée de la présence suspecte d’un homme soupçonné de s’adonner à la consommation et à la vente de stupéfiants, la police locale a organisé une descente. La perquisition de son domicile a permis de saisir plusieurs sachets et boulettes de chanvre indien, des boîtes contenant des graines de chanvre, deux machettes, un poignard, ainsi que divers objets compromettants.

La seconde intervention a eu lieu le mardi 15 juillet à Grand-Popo, au quartier Agbagli Condji, dans le village d’Ewécondji. Les agents de police, agissant sur renseignement, y ont arrêté un repris de justice suspecté de vendre du chanvre indien. Une fouille minutieuse de son domicile a permis de découvrir, dissimulés sous une table et dans un carton vide de téléphone, sept comprimés dopants et 102 grammes de graines de chanvre indien.

Interrogé, le mis en cause a affirmé s’être approvisionné dans l’arrondissement d’Agoué, auprès d’un individu dont il dit ignorer l’identité et l’adresse. Les deux suspects sont actuellement en garde à vue. Les enquêtes judiciaires en cours permettront d’élucider les circonstances de ces trafics et de situer les responsabilités, en vue de traduire les auteurs présumés devant la justice.