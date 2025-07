Trafic d’or au Maghreb: vaste enquête dans un pays

Des lingots et minerais d'or

Symbole de richesse et d’éternité, l’or a toujours attisé les convoitises. Derrière son éclat se cachent parfois des circuits opaques où se mêlent tromperie, contrefaçon et réseaux clandestins. Le Maroc n’échappe pas à cette réalité. Alors que le marché de la bijouterie continue d’attirer une clientèle en quête d’authenticité, les autorités font face à une nouvelle forme de criminalité organisée, dissimulée derrière les vitrines étincelantes de certains ateliers. L’enjeu n’est pas seulement économique, il est aussi lié à la confiance des citoyens envers les filières artisanales du pays.

Dans plusieurs villes du royaume, notamment Casablanca, Meknès et Tanger, une enquête d’envergure est en cours pour mettre au jour un réseau qui aurait introduit sur le marché de fausses pièces d’or prétendument de 18 carats. Ce réseau ne se contente pas de falsifier : il manipule les matériaux en profondeur, utilisant des métaux moins nobles comme le cuivre pour imiter l’apparence de l’or véritable. Un stratagème aussi ancien que sophistiqué, rendu possible par la complicité d’artisans et de commerçants peu scrupuleux.

Des ateliers au cœur du système frauduleux

Les investigations menées par les services de la douane marocaine, appuyés par la gendarmerie, la police nationale et les autorités locales, révèlent un mode opératoire bien rodé. Dans certains ateliers de bijouterie, on ne se contente pas de fabriquer : on transforme, on fond, on maquille. Des bijoux importés illégalement depuis la France ou l’Italie sont fondus puis réassemblés pour se fondre dans le marché local comme s’ils en étaient issus. Cette transformation permet de brouiller les pistes, en masquant l’origine exacte des pièces, mais aussi en leur conférant une apparence conforme aux standards marocains.

Ce n’est pas uniquement la qualité du métal qui est falsifiée, mais aussi les poinçons officiels — ces marquages censés garantir l’authenticité du bijou. Des imitations de ces poinçons sont apposées sur des bijoux frauduleux, induisant ainsi en erreur les acheteurs comme les autorités de contrôle. Les descentes opérées récemment dans plusieurs établissements ont permis de collecter des éléments accréditant l’existence de ce type de pratiques. Pour les enquêteurs, l’objectif est désormais d’identifier les circuits de distribution, les intermédiaires impliqués et les points de fabrication.

Une réponse coordonnée pour restaurer la confiance

Cette opération n’est pas un coup isolé. Elle repose sur un travail de fond mené par la cellule de veille et d’analyse des risques, un organe chargé d’anticiper les formes émergentes de fraude sur le territoire. Grâce aux informations croisées entre les équipes de terrain et les analystes, les douanes disposent d’un tableau plus précis de l’ampleur du phénomène. Mais au-delà de la répression immédiate, les autorités cherchent à restaurer un climat de confiance dans un secteur artisanal qui joue un rôle central dans l’économie locale.

L’affaire soulève des questions cruciales : comment garantir aux consommateurs que les bijoux qu’ils achètent sont bien ce qu’ils prétendent être ? Quels mécanismes de certification pourraient être renforcés ou repensés ? À une époque où la contrefaçon ne se limite plus aux produits de luxe importés, mais s’attaque aux symboles mêmes du patrimoine artisanal, la vigilance devient une nécessité structurelle.