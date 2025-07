Transport maritime : un vent de changement souffle sur un pays

photo d'illustration

Le secteur du transport maritime des voyageurs en Algérie est en pleine mutation, avec l’arrivée prochaine de nouvelles compagnies maritimes qui devraient renforcer l’offre de traversées internationales. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large d’ouverture du marché, initiée par le gouvernement algérien, et qui commence à attirer un nombre croissant d’investisseurs privés. Jusqu’ici, l’offre avait peiné à suivre la demande, mais des changements récents laissent présager un bouleversement favorable aux voyageurs.

Une concurrence accrue pour répondre à une forte demande

L’Algérie a décidé d’ouvrir son marché du transport maritime aux opérateurs privés, un secteur jusque-là dominé par des acteurs publics. Cette décision s’inscrit dans un cadre plus global d’amélioration des infrastructures et des services de transport. L’objectif est de diversifier l’offre et de permettre aux Algériens de bénéficier de prix plus compétitifs, notamment en période estivale. Des compagnies comme GNV, Nouris El Bahr et Balearia ont déjà augmenté leur présence, et d’autres acteurs devraient rapidement obtenir les agréments nécessaires pour débuter leurs activités.

La communauté algérienne à l’étranger, particulièrement celle d’Europe, est le principal moteur de cette croissance. Ces voyageurs privilégient souvent le transport maritime car il leur permet de voyager avec leurs véhicules et offre plus de flexibilité pour les bagages par rapport au transport aérien. De plus, pour les familles nombreuses, le voyage en bateau représente une alternative plus abordable et confortable.

Une offre qui peine à suivre la demande

Historiquement, le marché du transport maritime algérien a été sous-développé, notamment à cause d’un manque de candidats sérieux pour investir dans le secteur. Cependant, cette situation a changé récemment, et plusieurs nouvelles compagnies ont exprimé leur intérêt pour se positionner sur ce marché en forte demande. L’ouverture de ce secteur est une aubaine pour les Algériens établis à l’étranger, qui bénéficient désormais d’une meilleure couverture des traversées, avec une compétitivité accrue sur les prix.

La compagnie privée Aurès maritime, par exemple, était censée débuter ses traversées durant la saison estivale de cette année, mais d’autres acteurs, tels que le groupe Madar, prévoient également de rejoindre le marché avec des offres complémentaires. L’arrivée de ces nouvelles compagnies permettra de combler l’écart entre une demande croissante et une offre insuffisante.

Les prix des billets évoluent favorablement

L’un des points les plus débattus ces dernières années était le prix des billets, jugé trop élevé par de nombreux voyageurs. Le gouvernement, sous l’impulsion du président Tebboune, a demandé une révision des tarifs pour faciliter les voyages de la communauté algérienne à l’étranger. En réponse, plusieurs compagnies, dont Algérie Ferries, ont introduit des réductions importantes, contribuant ainsi à rendre les traversées plus accessibles.

Les récentes hausses de l’offre, accompagnées de la concurrence accrue, ont permis une certaine révision à la baisse des tarifs, offrant ainsi un soulagement bienvenu aux voyageurs. L’entrée de nouveaux opérateurs dans le secteur est donc un signal positif pour les consommateurs, qui bénéficient désormais de plus de choix et de meilleures conditions tarifaires.