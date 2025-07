UNESCO : l’Afrique à nouveau honorée

Créée pour préserver les lieux qui portent une signification exceptionnelle pour l’humanité, la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO accueille régulièrement des sites révélateurs de l’ingéniosité, des croyances ou des traditions anciennes des peuples. Ce vendredi 11 juillet, deux sites d’Afrique subsaharienne ont été officiellement inscrits : le mont Mulanje au Malawi et le paysage culturel Diy-Gid-Biy des monts Mandara au Cameroun. Cette reconnaissance vient consacrer des espaces où se mêlent nature et héritage immatériel.

Le mont Mulanje : sommet emblématique du sud malawite

Dans le sud du Malawi, un massif montagneux dominé par le mont Mulanje est reconnu pour son importance symbolique. Selon les communautés locales, ces hauteurs ne sont pas de simples formations naturelles. Elles sont vues comme des lieux habités par des présences invisibles, liées aux traditions religieuses et culturelles du pays. C’est un territoire perçu comme sacré, où les habitants pratiquent depuis longtemps des rituels et transmettent des récits qui relient le passé au présent. La montagne elle-même est au cœur de représentations collectives, souvent évoquée dans la mémoire orale comme un site vivant, porteur de sens et de respect.

Les monts Mandara : un paysage modelé par les siècles

Au nord du Cameroun, dans la région montagneuse frontalière, se trouve le paysage Diy-Gid-Biy, reconnu pour sa structure complexe et son ancienneté. Sur ce site, des installations du XIIe au XVIIe siècle témoignent d’une occupation humaine ancienne. Le relief a été travaillé avec soin : l’espace présente un système élaboré d’organisation du sol et d’usage collectif. On y observe une structuration en paliers cultivés, entre lesquels s’intègrent des lieux dédiés aux pratiques rituelles. Le tout forme un ensemble où les activités agricoles, les traditions spirituelles et les traces du passé cohabitent harmonieusement.

Un signal fort pour la préservation des cultures locales

En distinguant ces deux sites, l’UNESCO met en avant des patrimoines souvent peu visibles dans les circuits internationaux. Ce classement montre que des espaces perçus comme ordinaires à l’échelle globale peuvent détenir une valeur profonde pour les populations qui y vivent. La reconnaissance du mont Mulanje et des monts Mandara renforce la légitimité des initiatives locales en faveur de la sauvegarde des territoires vivants, porteurs de récits, de pratiques et de savoirs. Elle rappelle aussi que l’histoire humaine ne s’écrit pas uniquement dans les pierres ou les monuments, mais aussi dans les paysages, les usages, et les liens que les peuples entretiennent avec leur environnement.