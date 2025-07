USA: l’acteur Tyrese Gibson menacé de prison par son ex-femme

Tyrese Gibson (photo de WireImage)

Tyrese Gibson, connu pour ses rôles dans la saga Fast & Furious, se retrouve de nouveau sous les projecteurs, cette fois pour des raisons judiciaires. Selon TMZ, Son ex-épouse, Samantha Gibson, réclame près de 500 000 dollars de frais d’avocats impayés, accumulés depuis leur divorce prononcé en 2020. Le différend prend désormais une tournure plus sévère, avec une demande de peine de prison à l’encontre de l’acteur.

Quatre demandes en justice pour une même facture

Depuis leur séparation, Samantha Gibson tente d’obtenir le paiement d’une somme qui, selon ses avocats, s’élève aujourd’hui à 492 651,99 dollars, intérêts inclus. Cette dette concerne des frais dus aux cabinets The Gleklen Law Firm et Bloom Lines Alexander, qui ont représenté Samantha dans le cadre de la procédure de divorce. Face à l’inaction de Tyrese, ses avocats ont déposé une quatrième requête devant la justice, sollicitant qu’il soit déclaré en contempt of court – un outrage au tribunal – et qu’il purge jusqu’à 20 jours de prison.

Une séparation marquée par les tensions financières

Le couple s’était uni en 2017 et partage une fille, Soraya. Leur divorce, finalisé trois ans plus tard, semble toujours peser lourdement sur les plans juridiques et financiers. Fait notable, Samantha avait admis publiquement, lors d’un podcast diffusé en 2023, avoir peut-être pris cette décision de manière précipitée. Toutefois, ses avocats estiment que ce revirement personnel n’efface en rien les engagements financiers contractés par Tyrese pendant la procédure.

Une image publique contrastée

Bien que Tyrese continue à apparaître dans des projets hollywoodiens, son image publique est régulièrement troublée par des affaires judiciaires. Ce contentieux autour de frais juridiques pourrait ajouter une pression supplémentaire, tant sur le plan personnel que professionnel. Il s’inscrit aussi dans une série de différends financiers qui concernent d’autres personnalités publiques dans le monde du divertissement.

Un cas parmi d’autres dans l’industrie

Les litiges post-divorce liés aux frais d’avocats sont monnaie courante à Hollywood, où les procédures de séparation peuvent entraîner des coûts considérables. Le cas de Tyrese soulève une question plus large : dans quelle mesure les engagements financiers contractés durant les procès sont-ils véritablement respectés, même par des personnalités aux revenus élevés ?

Le tribunal n’a pas encore statué sur la demande d’emprisonnement, mais l’affaire devrait être entendue dans les prochaines semaines. Un verdict défavorable pourrait avoir des conséquences notables sur l’avenir juridique et médiatique de l’acteur.