Vague de fraîcheur : Météo Bénin explique et recommande ceci…

Chaleur (unsplash)

Depuis le début du mois de juillet 2025, plusieurs localités du Sud-Bénin, notamment la bande côtière, enregistrent des températures anormalement basses pour la saison. Une situation que la Direction générale de Météo Bénin attribue à un renforcement des vents de mousson couplé à une forte humidité atmosphérique.

Dans une note en date du 14 juillet, Météo Bénin indique que les températures maximales dans les zones concernées oscillent actuellement entre 26 et 28°C, soit une baisse de 1 à 2°C par rapport aux moyennes habituelles pour cette période. Ce léger écart suffit à créer une sensation de fraîcheur inhabituelle, accentuée par une couverture nuageuse persistante qui limite l’ensoleillement et empêche le réchauffement diurne.

Le phénomène devrait se maintenir dans les jours à venir. Une légère hausse des températures est attendue entre le 19 et le 23 juillet, mais elle sera de courte durée avant un nouveau recul lié au refroidissement saisonnier qui précède généralement la grande saison des pluies dans le sud du pays. Au centre et au nord, les températures restent proches des normales, mais la mousson bien installée pourrait également y renforcer la fraîcheur ressentie.

Face à cette situation, Météo Bénin recommande la vigilance, notamment pour les populations les plus sensibles : enfants, personnes âgées et malades souffrant de troubles respiratoires ou articulaires. Il est conseillé d’adopter des tenues adaptées couvrant les extrémités, d’éviter les expositions prolongées au vent et de consulter régulièrement les bulletins météorologiques sur les canaux officiels. La direction générale précise que ce phénomène n’est pas inquiétant, mais invite à des ajustements d’habitudes pour prévenir tout inconfort lié à l’humidité et aux vents frais.