Accident de circulation à N’Dali au Bénin : Ce qu’on sait

Photo d'illustration

Un accident mortel s’est produit tôt ce mercredi 13 août 2025 à l’entrée de la commune de N’Dali, au niveau du village de Tamarou. Vers 6 heures du matin, un bus en provenance du Niger, après un passage par Parakou, s’est renversé sur la chaussée.

D’après des témoignages recueillis par la radio locale Fraternité FM, la tragédie aurait été provoquée par le détachement d’un pneu de sa jante, entraînant la perte de contrôle du véhicule par le conducteur. Le bilan provisoire fait état de plusieurs morts et de nombreux blessés. Alertées, les équipes de secours sont rapidement intervenues pour prendre en charge les victimes et sécuriser la zone. Les blessés ont été évacués vers des centres de santé pour recevoir des soins.