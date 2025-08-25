Adolescent tué par balles en France : deux suspects arrêtés

(NICOLAS GUYONNET / HANS LUCAS / AFP)

Fin juin 2025, un jeune Malien de 16 ans, mineur non accompagné vivant en France, a été retrouvé mort à Vernon (Eure). Originaire de Bamako, il a été abattu par balles dans la nuit du 27 au 28 juin alors qu’il circulait à vélo. Son corps, touché par deux projectiles, gisait à quelques centaines de mètres de la scène du crime, suggérant une tentative désespérée de fuite malgré ses blessures. Un homicide d’une violence rare qui a choqué la ville.

La victime, hébergée dans un foyer local depuis début 2025, a mobilisé les autorités. L’enquête, menée par la police judiciaire de Rouen sous la direction du parquet d’Évreux, a abouti début août à l’arrestation de deux suspects, un homme de 20 ans (d’Évreux) et un autre de 34 ans (du Blanc-Mesnil), sans casier judiciaire. Une avancée majeure, mais les deux mis en examen pour meurtre nient toujours leur implication, brouillant les pistes.

Règlement de comptes : la piste privilégiée

Les enquêteurs privilégient l’hypothèse d’un règlement de comptes, possiblement lié au trafic de stupéfiants. Des indices recueillis sur place et lors des auditions étayent cette théorie, bien que le mobile exact reste à confirmer. Les liens entre la victime et les suspects sont passés au crible, dans l’espoir de lever le voile sur les circonstances du drame. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives dans cette enquête, qui aura fait la une de nombreux médias.

Une France sous le choc des violences

Alors que cette affaire avance, un autre fait divers glaçant émeut le pays : la découverte, la semaine dernière, de quatre corps dans la Seine. Deux personnes ont été interpellées, mais les motivations de ces crimes restent encore floues. Ces drames à répétition interrogent la société sur les racines de cette violence et l’efficacité des réponses judiciaires que, de plus en plus, les citoyens français trouvent mal adaptées.