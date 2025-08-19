Aéroport d’Alger : deux passagères arrêtées avec une fortune en devises

Les services douaniers de l’aéroport Houari Boumediene ont saisi, lundi 18 août, d’importantes sommes en devises non déclarées. Deux voyageuses en partance pour Istanbul ont été arrêtées avec des montants largement supérieurs au seuil autorisé, selon un communiqué officiel.

Une saisie significative à l’aéroport Houari Boumediene

Les agents de l’Inspection principale du contrôle des voyageurs ont découvert, lors de deux opérations distinctes, 115 000 euros et 1 880 dollars américains dissimulés dans les bagages de deux passagères. Celles-ci s’apprêtaient à embarquer pour la Turquie, lorsqu’elles ont été interpellées par les services de contrôle. Le communiqué publié par la Direction générale des Douanes précise que l’opération s’inscrit dans le cadre des missions de surveillance confiées à ses agents aux points de passage aériens. Aucune précision n’a toutefois été apportée quant à d’éventuelles poursuites judiciaires à l’encontre des deux femmes. Cette affaire rappelle que le transport de devises à l’étranger est strictement encadré. Tout voyageur quittant l’Algérie doit déclarer toute somme dépassant les seuils réglementaires. Des rappels pratiques à ce sujet sont disponibles sur les sites spécialisés qui informent les voyageurs.

La lutte contre la sortie illégale de devises

Les autorités considèrent ce type de saisie comme un levier essentiel dans la lutte contre le trafic financier et les sorties illégales de capitaux. Des opérations similaires sont régulièrement rapportées par les services douaniers, renforçant l’idée que les contrôles de routine constituent un outil efficace de dissuasion. Au niveau international, les aéroports de la région maghrébine et européenne appliquent également des mesures strictes. La multiplication de ces affaires incite les autorités à rappeler que les voyageurs doivent s’informer sur les montants autorisés avant de prendre l’avion. Un futur lien pourrait utilement orienter vers un guide pratique pour éviter les sanctions. Cette saisie illustre la vigilance constante exercée à l’aéroport international d’Alger dans le cadre de la régulation des flux financiers transfrontaliers.