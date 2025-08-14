Affaire Epstein : Melania Trump menace le fils de Joe Biden

Melania Trump. Photo by Thibaud Moritz/ABACAPRESS.COM

La Première dame des États-Unis, Melania Trump, menace d’engager une bataille judiciaire contre Hunter Biden, fils de l’ancien président Joe Biden. L’épouse de Donald Trump accuse Hunter d’avoir tenu des propos jugés diffamatoires lors d’une interview avec le réalisateur Andrew Callaghan. Dans cet entretien, diffusé au début du mois, Hunter Biden a affirmé que Jeffrey Epstein aurait été l’intermédiaire de la rencontre entre Donald Trump et Melania.

Les avocats de la Première dame dénoncent une accusation « fausse, désobligeante et incendiaire ». Ils estiment que ces propos ont causé un important préjudice financier et une atteinte grave à sa réputation. Une lettre officielle, adressée à l’avocat de Hunter Biden, exige une rétractation publique ainsi que des excuses. À défaut, Melania Trump menace de réclamer plus d’un milliard de dollars en dommages et intérêts.

Une mise en demeure aux enjeux considérables

Selon la correspondance légale, l’épouse du président américain considère que ces déclarations s’inscrivent dans un « schéma répété de trafic d’influence » de la part de Hunter Biden, qui chercherait à capitaliser sur le nom d’autrui pour attirer l’attention médiatique. La menace de poursuites survient alors que la famille Trump reste sous un fort éclairage médiatique depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025.

Du côté de Hunter Biden, aucune réponse officielle n’a pour l’instant été communiquée. Ses propos font toutefois écho à des rumeurs relayées par le journaliste Michael Wolff, connu pour ses ouvrages critiques sur la présidence Trump, et qui avait déjà évoqué les liens entre Epstein et l’ancien président.

Un dossier qui ravive les tensions politiques

Cette affaire intervient dans un climat politique déjà marqué par une polarisation extrême aux États-Unis. Les relations tendues entre les familles Trump et Biden se voient ici alimentées par un contentieux judiciaire inédit, mêlant allégations de diffamation et souvenirs liés à l’affaire Epstein, qui continue de hanter la vie publique américaine.

L’enjeu dépasse la simple querelle personnelle : il illustre la façon dont les accusations liées à Jeffrey Epstein, figure déchue de la haute société américaine, continuent de peser sur les débats politiques et médiatiques, des années après sa mort. L’éventuel procès, s’il devait avoir lieu, pourrait devenir un nouveau terrain d’affrontement entre les camps Trump et Biden, déjà en confrontation permanente sur la scène publique.