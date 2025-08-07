Afrique du Nord : ce milliardaire ajoute 2 milliards $ à sa fortune

Naguib Sawiris. © Hassan Ammar/AP/SIPA

L’année 2025 sourit à Naguib Sawiris. Selon les données actualisées de l’indice Bloomberg Billionaires , l’homme d’affaires égyptien a vu sa fortune croître de plus de 2 milliards de dollars depuis le début de l’année. Le 1ᵉʳ janvier, elle s’élevait à 6,88 milliards. En ce début août, elle atteint près de 9 milliards (8,98 milliards de dollars).

Ce bond financier n’est pas le fruit du hasard. Sawiris, connu pour son flair entrepreneurial, continue d’élargir stratégiquement son portefeuille dans plusieurs secteurs. Ses investissements, majoritairement non cotés en bourse, connaissent une valorisation régulière grâce à des performances solides dans des domaines variés comme l’énergie, l’immobilier ou encore les télécommunications.

Publicité

Loin de se limiter au marché égyptien, le milliardaire mène une politique d’expansion internationale. Ses projets immobiliers à grande échelle, combinés à des incursions dans les énergies renouvelables, traduisent une vision à long terme et un engagement sur des marchés porteurs. Cette capacité à capter les tendances tout en diversifiant ses actifs lui permet aujourd’hui de consolider sa place parmi les dix premières fortunes du continent africain.

En Égypte, Sawiris reste cependant derrière son frère cadet, Nassef Sawiris, qui demeure l’homme le plus riche du pays. Mais l’écart se réduit, lentement mais sûrement. Ce rattrapage, bien que discret, confirme la montée en puissance de Naguib dans l’univers très concurrentiel des grandes fortunes africaines. Au-delà des chiffres, ce parcours illustre l’ambition constante d’un homme à bâtir une fortune fondée sur l’investissement stratégique, la diversification et la patience.