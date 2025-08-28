Afrique : le Qatar mise 20 milliards $ dans l’agriculture et l’énergie

Photo de James Baltz sur Unsplash

Le Mozambique vient de décrocher l’un des plus gros engagements financiers de son histoire récente. Selon l’Agence Ecofin, le conglomérat qatari Al Mansour Holdings a annoncé un investissement de 20 milliards de dollars destiné à transformer des secteurs stratégiques de l’économie nationale.

L’accord prévoit des interventions ciblées dans l’agriculture et l’énergie, deux piliers essentiels au développement du pays. Le plan inclut notamment l’extension de l’électrification des zones rurales, où l’accès à l’électricité reste encore limité, ainsi que la production de gaz de pétrole liquéfié. L’objectif est de réduire la dépendance du Mozambique vis-à-vis des importations énergétiques et renforcer son autonomie.

Cet investissement arrive à un moment crucial. Le Mozambique cherche à diversifier ses revenus, fortement concentrés sur l’exploitation du gaz naturel offshore. Avec l’appui qatari, le pays pourrait non seulement accroître sa production énergétique locale, mais aussi stimuler l’agriculture pour répondre à la demande croissante de sa population et générer de nouvelles exportations.

L’impact attendu va bien au-delà de la simple injection de capitaux. Une meilleure électrification des campagnes offrirait des opportunités pour les petites entreprises, favoriserait la conservation des produits agricoles et améliorerait la qualité de vie de millions de Mozambicains. Quant au développement du GPL, il pourrait constituer une étape vers une plus grande sécurité énergétique et attirer d’autres investisseurs dans le secteur. L’initiative s’inscrit également dans la stratégie du Qatar de renforcer sa présence économique sur le continent africain, en misant sur des projets à long terme capables de transformer les économies locales.