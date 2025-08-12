Afrique : l’Olympique lyonnais signe un partenariat

Denis Sassouu Nguesso (EVGENIA NOVOZHENINA / POOL / AFP)

L’Olympique lyonnais a franchi une nouvelle étape dans sa politique d’ouverture à l’international. Le club français, plusieurs fois champion de Ligue 1, a conclu un accord avec le Congo-Brazzaville pour accompagner le développement du football dans le pays.

Selon AgenceEcofin, cet engagement a été officialisé lors d’une rencontre entre les dirigeants lyonnais et le président congolais Denis Sassou N’Guesso. L’entente, qui s’étend sur quatre années, prévoit plusieurs actions concrètes pour améliorer la formation et les infrastructures locales.

Le site officiel de l’OL précise que ce partenariat portera notamment sur la mise en place de programmes de détection, la formation d’entraîneurs et la création de passerelles pour les jeunes talents congolais vers des structures professionnelles. L’objectif est de permettre au pays de bâtir un football compétitif à long terme, en s’appuyant sur l’expérience du club français dans la formation et la gestion sportive.

Pour le Congo-Brazzaville, cette collaboration représente une opportunité de dynamiser son championnat et d’offrir plus de perspectives aux jeunes joueurs. Pour l’Olympique lyonnais, elle s’inscrit dans une stratégie de développement de son image en Afrique et de détection de nouveaux talents.

Au-delà de l’aspect sportif, cet accord illustre l’intérêt croissant des clubs européens pour des partenariats à long terme avec des pays africains, afin de créer un échange bénéfique pour les deux parties.