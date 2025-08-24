Agression dans le tramway à Paris : un passager poignardé, un suspect arrêté

Photo DR

Un passager a été grièvement blessé à l’arme blanche dans la nuit de vendredi à samedi à Paris. L’agression, survenue à bord du tramway T3, a conduit à l’interpellation d’un suspect de 42 ans placé en garde à vue.

Une altercation qui tourne au drame

Peu après minuit, une dispute a éclaté dans une rame du tramway à hauteur de la Porte de Vanves, dans le XIVe arrondissement. Selon les premiers éléments, un voyageur se serait montré agressif envers une passagère. Le compagnon de cette dernière est intervenu, et la confrontation s’est rapidement aggravée. L’homme a été blessé à plusieurs reprises par arme blanche et évacué vers un hôpital parisien dans un état jugé très préoccupant. Ce type d’incident met une nouvelle fois en exergue la question de la sécurité dans les transports en commun, sujet récurrent dans les débats publics et les bilans de la mairie de Paris, où des données chiffrées sont régulièrement publiées.

L’enquête confiée à la police judiciaire

Rapidement, un suspect correspondant au signalement a été repéré dans le XVe arrondissement. Présentant des traces de sang, il a été reconnu par un témoin avant d’être interpellé. Âgé de 42 ans et déjà connu des services de police, il a été placé en garde à vue. Le parquet de Paris a annoncé que l’enquête était désormais suivie par le 3e district de police judiciaire pour des faits de tentative d’homicide volontaire. Des investigations sont en cours pour établir avec précision le déroulement des faits. La victime, un homme d’une vingtaine d’années, était toujours hospitalisée samedi matin.