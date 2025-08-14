Photo : © WALTER

La flotte présidentielle américaine connaît une mise à niveau inattendue avec l’acquisition temporaire d’un Boeing 747-8 VIP en provenance du Qatar. Un « cadeau » effectuer par l’État du Golfe, qui n’a pas manqué de faire grincer des dents outre-Atlantique.

La raison ? Pour certains, ce cadeau s’apparente en fait à un don venant de l’étranger, ce qu’interdit tout simplement la Constitution américaine. Pour être sûr de contourner la règle, l’administration Trump a affirmé que ce don n’était pas fait en la personne de Donald Trump, mais bien à sa fondation, qui mettra ensuite à disposition l’appareil au président en place. Une situation inédite, qui interpelle et qui provoque pas mal de remous.

Publicité

Un coût hors normes

Cet appareil est officiellement arrivé aux USA. Selon les données de Flighradar24, celui-ci est même arrivé sur le sol américain, le mois dernier. Il se trouverait actuellement du côté du Texas, à Fort Worth Alliance, d’où il sera rénové pour répondre aux exigences sécuritaires imposées par l’administration américaine en la matière.

Cet avion, initialement conçu pour la famille royale Qatarie, vaudrait quasiment 400 millions de dollars. Son objectif ? Permettre à l’administration américaine de remplacer ses deux Boeing 747-200 vieillissants (tous deux ont plus de 35 ans). Il lui faudra toutefois passer par une phase de remise à niveau, ce qui pourrait faire exploser la facture.

Transformation technique et sécuritaire

Pour répondre aux normes de sécurité présidentielle, l’aéronef subit une refonte complète de ses systèmes embarqués. L3Harris Technologies, expert en technologies de défense, pilote cette transformation, intégrant des communications cryptées, des contre-mesures électroniques et des blindages renforcés. Ces adaptations, essentielles pour la protection du commandant en chef, soulèvent cependant des questions sur leur coût réel.

On ne sait pas encore comment seront financés ces travaux de rénovation, dont la valeur pourrait atteindre les 934 millions de dollars. À ce titre, des transferts de fonds opaques, officiellement réaffectés à d’autres programmes militaires, alimentent les doutes sur la gestion financière de ce projet, suscitant des débats sur l’utilisation des deniers publics.