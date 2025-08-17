Algérie – France : une potentielle crise autour des archives

Abdelmadjid Tebboune (Photo DR)

L’Algérie réclame l’accès intégral à ses archives conservées en France, ce qui crée des tensions sur la gestion du patrimoine historique. La non-restitution de certains documents pourrait freiner la connaissance complète de la période coloniale.

Archives encore retenues et enjeux stratégiques

Malgré la remise de plusieurs millions de documents depuis 2024, la France conserve toujours des ensembles jugés sensibles. Ces fonds concernent notamment les violences coloniales, les disparitions forcées et les actes de répression. Paris invoque le caractère « État » de certains dossiers pour justifier leur conservation, limitant ainsi la possibilité pour l’Algérie de recomposer sa mémoire historique.

Publicité

Les autorités algériennes dénoncent une appropriation partielle de leur patrimoine et critiquent la persistance de discours français présentant la colonisation sous un jour favorable. Cette situation soulève des débats sur le contrôle et l’accès aux archives, ainsi que sur le droit de l’Algérie à connaître son passé.

Cadre légal et enjeux de mémoire

Les archives conservées en France sont soumises à des règles strictes, distinguant documents publics, militaires et diplomatiques. L’Algérie défend le droit de consulter ces fonds afin de préserver sa mémoire nationale, tandis que la France souligne la nécessité de protéger des informations sensibles. Cette situation fait partie de la coopération culturelle entre les deux pays, avec la numérisation progressive de certains documents et la mise en place de centres d’accès partagés.

Importance pour les relations bilatérales

La question des archives reste un sujet sensible dans les relations entre Algérie et France, avec des implications directes sur la documentation de l’histoire coloniale et la mémoire collective.