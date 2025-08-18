Algérie : la banque nationale adhère à une initiative panafricaine

Photo DR

La Banque d’Algérie vient de franchir une nouvelle étape dans l’intégration financière du continent. Selon Financial IT, l’institution a officiellement adhéré au Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), lancé par la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) avec l’appui de la Commission de l’Union africaine et du Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Avec cette adhésion, l’Algérie devient le 18ᵉ pays à intégrer le réseau PAPSS, destiné à faciliter les transactions transfrontalières sur le continent. L’initiative vise à réduire les coûts et les délais liés aux paiements entre pays africains, tout en renforçant la sécurité et la transparence des échanges financiers.

Pour l’économie algérienne, cette démarche ouvre de nouvelles perspectives. Elle pourrait soutenir le commerce intra-africain, améliorer le cadre réglementaire et encourager l’investissement en favorisant des transactions plus fluides entre entreprises et institutions financières. Les experts estiment que l’intégration de l’Algérie au PAPSS illustre un pas concret vers une zone économique africaine plus unifiée.

En rejoignant ce système, la Banque d’Algérie s’aligne sur une tendance continentale de modernisation des infrastructures financières, renforçant son rôle dans la facilitation des échanges et la compétitivité de l’économie nationale dans un contexte africain plus connecté.