Algérie : le dinar, unique devise locale pour tous les paiements électroniques

Dinar algérien (DR)

La Banque d’Algérie a publié le 17 août 2025 l’Instruction n°06, qui impose l’usage exclusif du dinar pour toutes les transactions électroniques dans le pays. Cette mesure vise à assurer la sécurité des paiements et à renforcer la souveraineté monétaire algérienne, en interdisant toute autre devise dans le cadre des opérations de paiement.

Paiements électroniques limités au dinar

Dorénavant, chaque compte de paiement ouvert doit être formalisé par un accord écrit, et un reçu est obligatoire pour toute transaction effectuée en dinars. Les prestataires de services de paiement (PSP) ne peuvent accepter aucune autre monnaie et restent responsables de la conformité des opérations auprès de la Banque d’Algérie, même lorsqu’ils délèguent certaines fonctions à des agents. Cette règle souligne l’importance de la monnaie nationale, qui garantit la stabilité économique et le contrôle des flux financiers.

Publicité

Séparation des fonds et contrôle des comptes

La réglementation exige que les dépôts des clients soient placés dans des comptes distincts, uniquement libellés en dinars, séparés des ressources propres des prestataires. Trois niveaux de comptes ont été définis en fonction du plafond et de la vérification d’identité. Le premier niveau limite les soldes à 100 000 dinars et nécessite une simple identification. Le second niveau permet d’atteindre 500 000 dinars, avec des justificatifs supplémentaires pour sécuriser les montants plus élevés. Le niveau supérieur, avec un plafond de 1 million de dinars, nécessite un contrôle approfondi comprenant la présentation de justificatifs de revenus et une authentification par visioconférence. Toutes ces opérations restent exclusivement en dinars, sans exception possible.

Un cadre clair pour sécuriser les transactions

Ces comptes se distinguent des comptes bancaires classiques par leur fonctionnement spécifique, entièrement centré sur la monnaie nationale. L’Instruction n°06 instaure ainsi un dispositif garantissant la protection des fonds, la transparence des transactions et la confiance dans les services de paiement électroniques. La Banque d’Algérie assure le suivi de la mise en œuvre de ces règles pour maintenir la stabilité du système financier.